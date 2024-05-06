Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez

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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Vakıf Haftası Toplu Açılış ve Vakıf İnsan Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millete hizmet yolunda rehavete, kaprislere, bugün git yarın gel sorumsuzluğuna asla yer yoktur. Millete büyüklenmek, yukarıdan bakmak, sorunlarını görmezden gelmek kabul edilemez. Kamu malına el uzatmak bizin nazarımızda ihanete eş değerdir. Son dönemde artan serzenişlerin farkındayız" dedi.

06.05.2024 15:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Vakıf Haftası Toplu Açılış ve Vakıf İnsan Ödül töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. CHP'nin uzun bir aradan sonra birinci parti olduğu 31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan çıkan sonuçlarla ilgili sorumluluk kabul etmeyen, bunun yerine vatandaşı suçlayan partililere ders niteliğinde sözler sarf eden Erdoğan, "Millete hizmet yolunda rehavete, kaprislere, bugün git yarın gel sorumsuzluğuna asla yer yoktur. Millete büyüklenmek, yukarıdan bakmak, sorunlarını görmezden gelmek kabul edilemez. Kamu malına el uzatmak bizin nazarımızda ihanete eş değerdir. Son dönemde artan serzenişlerin farkındayız" diye konuştu.

"NEREDE BİZE AİT BİR ESER VARSA GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYORUZ"

Beştepe'deki törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde; "Dünya üzerinde nerede bizlere ait bir eser varsa oraya ulaşıyor ve gün yüzüne çıkarıyoruz. Son 21 yılda, ülkemiz içinde ve gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki 5 bin 500 ecdad yadigarı eseri yeniden ayağa kaldırdık. Ecdadın emanetlerine en güzel biçimde sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Özellikle vakıf kültürümüzün yaşatılmasına öncülük edenleri taltif etmek, teşekkür etmek çok önemlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez

"İSRAİL'İ ATEŞKESE ZORLAMAK İÇİN BASKININ DOZUNU YÜKSELTİYORUZ"

Genel Müdürlüğümüzün 7 Ekim'den beri soykırıma uğrayan Gazzeli kardeşlerimize el uzattığını görmekten ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Toplam 3 bin tonluk sekizinci İyilik Gemimizi Gazze'ye uğurladık. Bugüne kadar toplam 50 bin tona ulaşan insani yardım miktarıyla Türkiye, dünyada Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke konumuna ulaştı. İyice canileşen İsrail yönetimini ateşkese zorlamak maksadıyla diplomasi ve ticaret boyutunda baskının dozunu sürekli yükseltiyoruz. İlk etapta 54 ürün grubuna ihracat kısıtlaması getirmişti. Geçen haftadan itibaren İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduk. İsrail'in soykırım davasına müdahil olmayı kararlaştırdık. İçimizdeki kimi işgüzarlar bunu görmese ya da çarpıtsa da devleti, vatandaşı ve STK'ları ile Türkiye, Gazze sınavını en başarılı veren ülkelerden biridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez

"VAKIFLAR HAYATIN HER ALANINDA"

Fakir fukarayı, yolda kalanı, yetimi, düşkünü gözeten, ihtiyaç sahiplerine yardımı esirgemeyen vakıflarımız aynı zamanda milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olmuştur. İslam'a göre insan, alemin özüdür. İnsana hizmet, İslam medeniyetinin temelini oluşturur. Vakıflarımız, yalnızca insana hizmetle kendilerini sınırlandırmamıştır. Tarihimizde özellikle aç kuşlar için, ağaçlar için, köprüler için kurulan nice vakıflar görüyoruz. Hayata ve hayatın akışına dair ne varsa oraya hitap eden bir yapıya mutlaka rastlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez

"MİLLETE HİZMETTE REHAVETE YER YOK"

Vakıf eserleri nasıl ecdadın emanetiyle, kamu görevi de milletin emanetidir. Tüyü bitmemiş yetimin hakkının olduğu kamu malı ve görevi ancak böyle yüksek bir şuurla yerine getirilirse faydalı olur. Kamu görevlisi kendi mesuliyeti veya mesuliyet sahasıyla ilgili işlerle vatandaşımıza hizmet etmeye memurdur. Millete hizmet yolunda rehavete, kaprislere, bugün git yarın gel sorumsuzluğuna asla yer yoktur. Bulunduğumuz tüm makamları, aziz milletimize borçluyuz. Hepimiz milletimize karşı sorumluyuz. Millete büyüklenmek, yukarıdan bakmak, sorunlarını görmezden gelmek kabul edilemez. Kamu malına el uzatmak bizin nazarımızda ihanete eş değerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez

"SERZENİŞLERİN FARKINDAYIZ"

Siyasetçiler, kamu görevlileri yönetim mevkiindekilerin ülkeyi ve millete karşı vazifelerini yerine getirme noktasında hiçbir bahanesi olamaz. Milletin derdiyle dertlenmedikten, sorunlarına çözüm bulmadıktan sonra hangi vazife olursa olsun, insan için yüktür. Son dönemde artan serzenişlerin farkındayız. Tespit ettiğimiz tüm hataların varsa ihanetlerin üzerine inşallah bundan sonra çok daha kararlı bir şekilde gideceğiz. Kamu hizmetlerinin kusursuz sunulması için her türlü tedbiri alacak, bürokratik atalete hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez

Vakıf Haftası, Vakıf, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Güven Yaşar: Kendisi halka nereden baktı bu güne kadar 64 13 Yanıtla
    Turan Alan: Senin koskoca çumhurbaşkanına baktıgın yerde belli bence önce kendine bir öz eleştiri yap 6 20
  • Ender Kervancıoğlu: Cumhurbaşkanlığı köşkünde oğluna düğün yaptı diye elektrik faturasını cebinden ödeyen, cumhurbaşkanlığındaki rezidansın mutfak harcamalarını her daim cebinden karşılayan Ahmet Necde Sezer'e selam olsun. Boş söylemler yerine eylemlere inanır halk. 58 13 Yanıtla
    Baris Yavuz: kimileri Ahmet Necdet Sezer’i sevmeyebilir fakat bu adam cumhurbaşkanı iken ülkeyi tamamen Anayasaya göre yönetti, öyle de olması gerekiyordu. Ama şuanki cumhurbaşkanı işine gelirse “Banayasal” işine gelmezse “Sanayasak” şeklinde yönetiyor. 27 7 Mehmet Aytekin: Onun ne olduğunu bu millet çok iyi biliyor merak etmeyin 8 13
  • Güven Yaşar: lüks saraylar gemicikler 50 bin dolarlık çantalar vs vs aynı halk gibi yaşıyor kendileri 47 10 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Cumhuriyet tatihinin ülkeye kazandırdıklarına bakın hepsi Erdoğanın eseridir 7 33 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Reis kamu malı mı kaldı, hepsi satıldı. 27 3 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: Oyalama masallarına devam... 22 4 Yanıtla
  • Mehmettaha Sayım: Milletin, halkın sorunları hızlı bir şekilde çözülmeli 2000 sonrası kademe bekleyenler adil bir şekilde , en düşük emekli aylıkları , atanamayan öğretmenler , vergi adaletsizliği, hayat pahalılığı , eflasyon ,kira ücretleri, ve bir çok sorun var. Bunları kimse görmezden gelemez iyice ülke olarak fakirleşiyoruz. saygılar.. 19 0 Yanıtla
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