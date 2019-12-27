Avcılar'da banka soygunu (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da banka soygunu (1) - Son Dakika

Avcılar'da banka soygunu (1)

6 saat önce

AVCILAR'da bir bankanın şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu.

Avcılar'da banka soygunu (1), System.String[]

AVCILAR'da bir bankanın şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Olay saat 14.00'da Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya müşteri gibi gelen bir kişi banka görevlisine silahını doğrultarak, paraları istedi. Paraları alan şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini izledikten sonra eşgalini belirledikleri şüpheliyi arıyor.


Reşitpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:47 Kaynak: DHA
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