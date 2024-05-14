Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı - Son Dakika
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Politika

Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı

Giresun\'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı

Giresun Valiliği, sahiller, piknik alanları ve park halindeki araçlarda alkol kullanımını yasakladı. Alkol yasağının amacı kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığın korunması ve suç işlenmesinin önlenmesidir. İstanbul Valiliği de daha önce benzer bir yasağı uygulamıştı.

14.05.2024 13:00
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Giresun Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sahiller, piknik alanları ve park halindeki araçlarda alkol kullanımını yasakladı. Alkol yasağının amacının, kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığın korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi olduğu ifade edildi.

KARARI VALİLİK DUYURDU

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Belediye yönetimi AK Parti'den CHP'ye geçen Giresun'da, valilik dikkat çeken bir karara imza attı. Giresun Valiliği sahiller, piknik alanları, park halindeki araçlarda alkol kullanımını yasakladı. Yasağın kapsam ve ayrıntıları ise sosyal medyadan paylaşıldı.

Valiliğin resmi sosyal medya hesabından duyurulan karar şu şekilde:

"AMAÇ: Bu karar, Giresun il sınırları içerisinde kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığın korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla alınmıştır.

KAPSAM: Bu karar, Giresun il sınırları içerisinde açıktan veya çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol alan şahısların engellenmesi ve bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik edenlere yönelik alınacak tedbirler ve bu tedbirlere uymayanlara uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

GENEL ESASLAR: Giresun il sınırları içerisinde, kamunun istifadesine açık olan ve yetkili mercilerce alkol tüketimine dair ruhsatlandırma yapılmamış mahallerde alkol alarak vatandaşların sükun ve huzurunu bozanların alkol ve türevi maddelerin özendirilmesinin engellenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında;

ALKOL KULLANMANIN YASAK OLDUĞU NOKTALAR

  • Giresun ili sahil kısmında, kumsalda ve kayalıklarda, Aksu deresi, Batlama deresi, Büyük Güre deresi ve Küçük Güre deresi kenarında,
  • Parklar, çocuk oyun alanları, umuma açık bahçeler ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda
  • Meydan, cadde, sokaklarda ve viyadük altlarında, ceplerde, kale içinde ve çevresinde
  • Piknik ve gezinti alanları, meskun mahal içerisinde bulunan çeşme başları ile tarihi ve kültürel mekanlar ve mezarlıklarda
  • Her düzey ve türden eğitim-öğretim binaları, kurs maksatlı yerler, öğrenci yurtları ve kamu binaları ile bu binaların bahçelerinde,
  • İbadethaneler ve eklentileri ile bahçelerinde
  • Terk edilmiş yapılar ve inşa halinde bulunan yapılarda
  • Otogar ve terminallerde, alt veya üst geçitlerde
  • Otoyol ve karayolları ile mahalle yollarının kenarlarında
  • Seyir veya park halinde iken her türlü motorlu ulaşım araçlarının içerisinde ve üzerinde açıkta ve çevreyi rahatsız edecek şekilde alkollü içeceklerin içilmesi yasaktır."

İSTANBUL VALİLİĞİ DE YASAKLAMIŞTI

2023 yılında İstanbul Valiliği, "Alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmeler dışında" kalan halka açık alanlarda içki içilmesini yasaklamıştı.

Kararı valilik açıkladı! Giresun'da açık alanlarda alkol kullanımına yasak getirildi

Giresun Valiliği, Giresun, Hukuk, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Turan Okumuş: Size ne insanların nerede ve ne içtiğinden… çevreye rahatsızlık vermedikten sonra…baskılar bizi yıldıramazzzzz… 18 38 Yanıtla
    Suleyman Ozzerif: Çevreye rahatsızlık verenler vermeyenler diye ayrım yapılması beklenemez sokakta alkol içmek yasaklanmalıdır, çok geç kalınmış bir uygulamadır 25 4 ferhat eser: Turan beğenmiyorsan terket ülkeyi 9 6
  • ALİÇO null: amaçsız gereksiz saçma bir uygulama insanları özellikle edebiyle dışarıda arabasında içmek isteyen insanları kısıtlayamazsınız 16 26 Yanıtla
  • Ali Kublay: Çok doğru karar 28 14 Yanıtla
  • ferhat eser: karar doğru yavaş yavaş ülke geneline yayılır inşallah parkta içki içmek ne ya en ağır cezalar verilmeli 25 11 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: Kisacasi oturma organinizla içmeyin agzinizla icin diyor. Evinizde icin diyor 15 8 Yanıtla
  • Suleyman Ozzerif: Bunun akp chp ile ne alakası var? Bütün gelişmiş toplumlarda sokakta alkol içmek yasaktır yasaklanmalıdır 17 2 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Çok isabetli bir karar. Alkol alanlar bile dış alanda içenlerden rahatsızlık duyarken tartışmak bile absürt. 3 2 Yanıtla
  • erdem turan: Ben de içki tüketiyorum ama evimde yada içki ruhsatı verilen işletmelerde.halka açık park sahil ve sokaklarda içilmesinin cezasıda hapis olmalı .para cezası değil. 4 1 Yanıtla
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