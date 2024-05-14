Giresun Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sahiller, piknik alanları ve park halindeki araçlarda alkol kullanımını yasakladı. Alkol yasağının amacının, kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığın korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi olduğu ifade edildi.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Belediye yönetimi AK Parti'den CHP'ye geçen Giresun'da, valilik dikkat çeken bir karara imza attı. Giresun Valiliği sahiller, piknik alanları, park halindeki araçlarda alkol kullanımını yasakladı. Yasağın kapsam ve ayrıntıları ise sosyal medyadan paylaşıldı.
Valiliğin resmi sosyal medya hesabından duyurulan karar şu şekilde:
"AMAÇ: Bu karar, Giresun il sınırları içerisinde kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığın korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla alınmıştır.
KAPSAM: Bu karar, Giresun il sınırları içerisinde açıktan veya çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol alan şahısların engellenmesi ve bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik edenlere yönelik alınacak tedbirler ve bu tedbirlere uymayanlara uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsar.
GENEL ESASLAR: Giresun il sınırları içerisinde, kamunun istifadesine açık olan ve yetkili mercilerce alkol tüketimine dair ruhsatlandırma yapılmamış mahallerde alkol alarak vatandaşların sükun ve huzurunu bozanların alkol ve türevi maddelerin özendirilmesinin engellenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında;
2023 yılında İstanbul Valiliği, "Alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmeler dışında" kalan halka açık alanlarda içki içilmesini yasaklamıştı.
Son Dakika › Politika › Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı - Son Dakika
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