Fidan\'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturyalı mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi. Toplantıda söz alan Avusturyalı Bakan, İsrail'in Gazze'deki katliamına değinip Hamas'ın terör örgütü olduğunu söyledi.

"HAMAS TOPRAKLARINI SAVUNAN BİR DİRENİŞ HAREKETİDİR"

Bu sözlere tepki gösteren Fidan, "Buradaki savaş durup dururken çıkmadı. İsrail işgalci bir güçtür. Hamas'ı terör örgütü olarak nitelendirmek doğru değildir. Hamas, topraklarını savunan silahlı bir direniş hareketidir. Kendi devletine, kendi topraklarına, kendi egemenliğine sahip olduğu zaman hala silahtan vazgeçmiyorsa o zaman oturulur başka konulara bakılır" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU DÜNYA İÇİN GÜVENLİK SORUNUDUR"

Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak iradenin şart olduğunu Avusturya'dan terörle mücadelemize daha yakın ve daha fazla işbirliği beklentimizin aktardık. UAD bünyesinde süren soykırım davasında Türkiye'nin ardından Libya ve Mısır da beyanını bildirdi. Uluslararası toplumun Netanyahu hükümetine baskıyı artırması gerekiyor. Netanyahu dünya için güvenlik sorunu haline geldi.

"ULUSLARARASI TOPLUM HİÇBİR ŞEY YAPAMADI"

Masum Yahudilerin toplama kamplarında öldürülmesi ne kadar yanlışsa bugün masum Filistinli çocukların yataklarında bombalarla öldürülmesi o kadar yanlış. İsrail'in binlerce masum Filistinliyi sistematik şekilde öldürmesi, milyonlarca insanı yerlerinden etmesi soykırım fiilidir. Bir işgal var. Uluslararası toplum bu durumda hiçbir şey yapamadı. 7 Ekim'de sivillerin öldürülmesini Türkiye olarak kınadık. İsrail'in daha sonra binlerce Filistinliyi sistematik bir şekilde öldürmesi, koca bir yerleşim yerinin yaşanamaz hale getirilmesi bir insanlık suçudur."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA MİÇOTAKİS'E AYAR VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşme sonrası Miçotakis ile ortak basın toplantısına katıldı. Basın toplantısında Miçotakis ile Erdoğan arasında Hamas konusundaki görüş farklılığı dikkat çekti.

"TÜRKİYE, HAMAS'I DEĞİŞİK BİR NİTELEMEYLE GÖRÜYOR"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in "Türkiye ile Orta Doğu konusunda görüş ayrılığı söz konusu olmaktadır. İsrail'in Gazze bölgesine girmesi ve terör örgütü olarak kabul ettiğimiz Hamas'ın Türkiye'nin değişik bir niteleme ile gördüğünü biliyoruz." ifadelerini kullanması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karşı açıklama geldi.

"HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYORUM"

Erdoğan, Miçotakis'in sözleri üzerine şunları söyledi: "Mutabık kalmadığımız çok önemli bir konu var. Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Hamas'ı, 1947'de işgal edilen topraklarını ve kendi insanını koruma mücadelesi veren bir direniş örgütü olarak görüyorum. Bunu görmemiz lazım. 40 bin insanını kaybetmiş Hamas'a eğer terör örgütü dersek bu haksızlık olur. Hamas'ı kendi insanını koruma mücadelesi veren insanlar olarak görüyorum. Bunlara karşı sizlerin de BM'de olumlu oy vermek suretiyle bu acımasızlığa katılmadınız. Adım adım Hamas'ı takip ediyorum. Sizler Hamas'a terör örgütü derseniz ben üzülürüm."