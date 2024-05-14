Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

Geniş Video İzle

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'ya gelen Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Schallenberg'in Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanmasına sert çıkan Fidan "İsrail işgalci bir güçtür. Hamas'ı terör örgütü olarak nitelendirmek doğru değildir. Hamas, topraklarını savunan silahlı bir direniş hareketidir" dedi. Hatırlanacağı üzere dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında benzer bir diyalog yaşanmıştı.

14.05.2024 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturyalı mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi. Toplantıda söz alan Avusturyalı Bakan, İsrail'in Gazze'deki katliamına değinip Hamas'ın terör örgütü olduğunu söyledi.

"HAMAS TOPRAKLARINI SAVUNAN BİR DİRENİŞ HAREKETİDİR"

Bu sözlere tepki gösteren Fidan, "Buradaki savaş durup dururken çıkmadı. İsrail işgalci bir güçtür. Hamas'ı terör örgütü olarak nitelendirmek doğru değildir. Hamas, topraklarını savunan silahlı bir direniş hareketidir. Kendi devletine, kendi topraklarına, kendi egemenliğine sahip olduğu zaman hala silahtan vazgeçmiyorsa o zaman oturulur başka konulara bakılır" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU DÜNYA İÇİN GÜVENLİK SORUNUDUR"

Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak iradenin şart olduğunu Avusturya'dan terörle mücadelemize daha yakın ve daha fazla işbirliği beklentimizin aktardık. UAD bünyesinde süren soykırım davasında Türkiye'nin ardından Libya ve Mısır da beyanını bildirdi. Uluslararası toplumun Netanyahu hükümetine baskıyı artırması gerekiyor. Netanyahu dünya için güvenlik sorunu haline geldi.

"ULUSLARARASI TOPLUM HİÇBİR ŞEY YAPAMADI"

Masum Yahudilerin toplama kamplarında öldürülmesi ne kadar yanlışsa bugün masum Filistinli çocukların yataklarında bombalarla öldürülmesi o kadar yanlış. İsrail'in binlerce masum Filistinliyi sistematik şekilde öldürmesi, milyonlarca insanı yerlerinden etmesi soykırım fiilidir. Bir işgal var. Uluslararası toplum bu durumda hiçbir şey yapamadı. 7 Ekim'de sivillerin öldürülmesini Türkiye olarak kınadık. İsrail'in daha sonra binlerce Filistinliyi sistematik bir şekilde öldürmesi, koca bir yerleşim yerinin yaşanamaz hale getirilmesi bir insanlık suçudur."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA MİÇOTAKİS'E AYAR VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşme sonrası Miçotakis ile ortak basın toplantısına katıldı. Basın toplantısında Miçotakis ile Erdoğan arasında Hamas konusundaki görüş farklılığı dikkat çekti.

"TÜRKİYE, HAMAS'I DEĞİŞİK BİR NİTELEMEYLE GÖRÜYOR"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in "Türkiye ile Orta Doğu konusunda görüş ayrılığı söz konusu olmaktadır. İsrail'in Gazze bölgesine girmesi ve terör örgütü olarak kabul ettiğimiz Hamas'ın Türkiye'nin değişik bir niteleme ile gördüğünü biliyoruz." ifadelerini kullanması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karşı açıklama geldi.

"HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYORUM"

Erdoğan, Miçotakis'in sözleri üzerine şunları söyledi: "Mutabık kalmadığımız çok önemli bir konu var. Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Hamas'ı, 1947'de işgal edilen topraklarını ve kendi insanını koruma mücadelesi veren bir direniş örgütü olarak görüyorum. Bunu görmemiz lazım. 40 bin insanını kaybetmiş Hamas'a eğer terör örgütü dersek bu haksızlık olur. Hamas'ı kendi insanını koruma mücadelesi veren insanlar olarak görüyorum. Bunlara karşı sizlerin de BM'de olumlu oy vermek suretiyle bu acımasızlığa katılmadınız. Adım adım Hamas'ı takip ediyorum. Sizler Hamas'a terör örgütü derseniz ben üzülürüm."

Fidan\'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt

Yunanistan, Avusturya, İsrail, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Fidan'dan Hamas için 'Terör örgütü' ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Bülent Tan: Hamas dan bize ne kardeşim ülke meseleleri.ile yoğrulum. Asla oy vermem bir daha akpye 22 55 Yanıtla
    fevzi ermiş: Çok doğru söylüyorsun 4 9
  • Zafer Koç: Hakan fidan diye yazılır ADAM DİYE OKUNUR 44 16 Yanıtla
  • Atilla Ata: Kendi rejimine, halkın iradesine, kendi asker ve poilisine karşı silahlı eylem yapanlara TERÖRİST denir. Kendi ülkesi ve bağımsızlığı için savaşan topluluğa KAHRAMAN denir. Şimdi HAMAS ın hangi gruba girdiğini zerre kadar aklı olan anlar sanırım. 38 6 Yanıtla
    Selim Kayisi: Bu yönden baktığında PKK sempatizanları PKKyi kahraman görüyor. tanım hatalı. 7 11 Mustafa Uzun: Selim PKK hiç bir zaman bir toprak parçası olmadı 14 1 Tuncay Akdağ: Selim Kayisi yukardaki yorumu bir daha oku 5 4
  • Yusuf cihan: Avrupa’nın oyununa gelmeyin bilerek yapıyorlar. 13 2 Yanıtla

15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 16:20:06. #1.12#
SON DAKİKA: Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement