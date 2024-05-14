Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor - Son Dakika
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Yaşam

Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor

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Solhan ilçesi Yenidal köyünde yer altından gelen seslerin büyük bir depremin habercisi olup olmadığı araştırılıyor. Prof. Dr. Naci Görür, sesin kayaların kırılması veya sürtünmesine işaret etmediğini, geniş bir yüzeyden gaz çıkışını andırdığını belirtti.

14.05.2024 13:59
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Bingöl'ün Solhan ilçesi Yenidal köyünde yer altından ses geldiği ve büyük deprem olacağına işaret ettiğine yönelik sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, kendisini etiketleyen bir kullanıcıya, "Tahmin ettiğim kadarıyla bu ses, yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor. Sanki geniş bir yüzeyden gaz çıkışını andırıyor" dedi.

BÖLGEDE İNCELEME YAPILDI

Solhan ilçesi Yenidal köyü kırsalında yer altından seslerin geldiği görüntüler, sosyal medyada 'büyük bir depremin habercisi' olduğu iddiasıyla birçok kez paylaşıldı. Görüntülerde topraktan çıkan sesler duyulurken, köylülerin ihbarıyla AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme yapıldı. İncelemelerde zehirli bir gaz bulgusuna rastlanmadığı tespit edilirken, bölgedeki durumun daha detaylı araştırılması için ekipman ve uzman ekip talep edildiği öğrenildi.

NACİ GÖRÜR'DEN RAHATLATAN SÖZLER

Sosyal medya platformu X'te bir kullanıcının görüntüyü paylaşarak etiketlediği Prof. Dr. Naci Görür de, "Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebini incelemeden uzaktan tespit etmek zor. Benim senin kaydından tahmin ettiğim kadarıyla, bu ses yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor. Sanki geniş bir yüzeyden gaz çıkışını andırıyor. Özellikle deprem bölgelerinde topraktan çeşitli gazlar ve özellikle radon gazı çıkar. Sanki ses, gaz çıkışını andırıyor. Dediğim gibi, benim izlediğim videoda. Sevgiyle" yanıtını verdi.

Solhan\'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Emrah Aytekin: Siz de arkaya fon müziği mi koydunuz? Akıllıca:) 6 0 Yanıtla
  • Furkan Kaplan: Ses olan ve sesi dinlemek için videoyu açan insanların önüne neden fon müziği koyuyorsunuz? Kim düzenliyor ve onay veriyor buna? 4 1 Yanıtla

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