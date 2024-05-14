Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı - Son Dakika
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Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı

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İstanbul'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ın okuldan atılan yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından vurularak öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırırken bir kan donduran gelişme de Elazığ'da yaşandı. Limak Ortaokulu'nda sınav sırasında kopya çekmeye çalışan bir öğrenci, kendisini yakalayan öğretmenini bacağından bıçakladı. Yaralı öğretmen hastaneye kaldırılırken, olay sonrası öğrenci gözaltına alındı.

14.05.2024 13:31
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İstanbul'da bir özel lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılan bir öğrenci tarafından silahla vurularak öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırırken bir kan donduran gelişme de Elazığ'da yaşandı. Limak Ortaokulu'nda sınav esnasında kopya çekmeye çalışan öğrenci, yanında getirdiği bıçakla öğretmenini bacağından yaraladı. Olayın ardından öğrenci gözaltına alındı.

KOPYA ÇEKTİĞİNİ FARK EDİNCE KAĞIDINI ALDI

Olay merkezde bulunan Limak Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Limak Ortaokulunda sınavda olan 8'inci sınıf öğrencisi A.B., kopya çekmeye yeltendi. Sınıfta bulunan sosyal bilgiler öğretmeni A.K., kopya çektiğini fark ettiği öğrenci A.B.'nin sınav kağıdını aldı.

Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı

BACAĞINDAN YARALADI

Bir süre kağıdını almak için ısrarcı olan ortaokul öğrencisi A.B., kağıdını alamayınca yanında bulunan bıçağı çıkardı. Öğrenci, yanına koştuğu öğretmen A.K.'yi bacağından yaraladı.

ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından öğrenci gözaltına alındı.

Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
Kaynak: İHA

3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Ersin Çetinkaya: Okulda disiplin bitti işe yaramaz bir nesil türemeye başladı 31 0 Yanıtla
  • Fahriye Dalyan: yine yabancı öğrenci, yine vahşet.. 9 6 Yanıtla
    Muttalip Tecir: Yabancı değil yerli mal 0 0
  • Ali Arslan: Budami yabancı uyruklu 8 4 Yanıtla
    Muttalip Tecir: Hayır yabancı değil 0 0

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