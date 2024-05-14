Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı

3.Sayfa

İstanbul'da bir özel lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, okuldan atılan bir öğrenci tarafından silahla vurularak öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırırken bir kan donduran gelişme de Elazığ'da yaşandı. Limak Ortaokulu'nda sınav esnasında kopya çekmeye çalışan öğrenci, yanında getirdiği bıçakla öğretmenini bacağından yaraladı. Olayın ardından öğrenci gözaltına alındı.

KOPYA ÇEKTİĞİNİ FARK EDİNCE KAĞIDINI ALDI

Olay merkezde bulunan Limak Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Limak Ortaokulunda sınavda olan 8'inci sınıf öğrencisi A.B., kopya çekmeye yeltendi. Sınıfta bulunan sosyal bilgiler öğretmeni A.K., kopya çektiğini fark ettiği öğrenci A.B.'nin sınav kağıdını aldı.

BACAĞINDAN YARALADI

Bir süre kağıdını almak için ısrarcı olan ortaokul öğrencisi A.B., kağıdını alamayınca yanında bulunan bıçağı çıkardı. Öğrenci, yanına koştuğu öğretmen A.K.'yi bacağından yaraladı.

ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öğretmenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından öğrenci gözaltına alındı.