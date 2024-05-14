Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar - Son Dakika
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Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar

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Denizli'de devlet hastanesinin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden bir hastanın yakınları, şifreli kapıyı zorla açıp içeri girdi. Sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerinin müdahalesine rağmen içeri giren kadınların bulunduğu 6 kişilik grup hastaların hayatını da tehlikeye attı. Sağlık çalışanları "beyaz kod" uyarısıyla yardım isterken, hasta yakınları hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

14.05.2024 13:36  Güncelleme: 13:48
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Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden hastanın yakınları, şifreli kapıyı zorla açarak içeriye girdi. İçinde kadınların da bulunduğu 5-6 kişilik grup, sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerinin engellemek istemesine rağmen yoğun bakıma girerek diğer hastaların da hayatını tehlikeye attı. Sağlık çalışanları 'beyaz kod' uyarısı vererek yardım istedi. Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan hasta yakınları hakkında Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

VEFAT HABERİ SONRASI İÇERİ DALDILAR

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Denizli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. 15 yıldır kronik böbrek sorunları yaşayan erkek hasta L.K. (62), rahatsızlanarak zatürre şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılan hastanın durumu kötüleşti, tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Müdahale sırasında yoğun bakım servisi önünde bekleyen yakınları, hekimlerin vefat haberini bildirmesinden sonra 'son bir kez görmek istediklerini' söyleyerek yoğun bakım ünitesine girmek istedi. Yoğun bakım servisinin şifreli kapısını zorlayarak açan, içinde kadınların da bulunduğu grup, doktorların, serviste görevli sağlık çalışanları ve güvenlik görevlisinin uyarı ile müdahalesine rağmen yoğun bakıma zorla girdi.

'BEYAZ KOD' VERİLDİ

Denizli Devlet Hastanesi'nde görevli güvenlik personeli, olaya müdahale ederek grubu dışarı çıkarmaya çalıştı. Bu sırada yoğun bakım servisi içinde sağlık çalışanları ile hasta yakınları arasında arbede yaşandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olay nedeniyle 'beyaz kod' uyarısı verildi. Uyarı üzerine çok sayıda güvenlik görevlisi yoğun bakım servisine sevk edildi. Görüntülerde hasta yakınlarının zorla girdiği yoğun bakımda sağlık durumu kritik olan hastaların olduğu görüldü. Güvenlik görevlileri bir süre mücadele ettikten sonra içeri giren grubu güçlükle dışarı çıkardı. İzole bir ortamda gözetim altında tutulan diğer hastaların sağlık durumlarını hiçe sayan grup hakkında işlem başlatıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İl Sağlık Müdürlüğü üniteye zorla giren kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Olay sırasında saldırı ve hakarete maruz kalan sağlık personelleri de şikayetçi oldu. Denizli Tabip Odası da olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Denizli Devlet Hastanesi'nde dün yaşanan müessif olayı şiddetle kınıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Yoğun bakımda yatan hastaların hayatını tehlikeye atan, sağlık çalışanlarını tehdit eden kişiler hakkında yetkililere gerekli işlemleri ivedilikle başlatma çağrısı yapıyoruz" denildi.

Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
Kaynak: DHA

Denizli, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Burak ÖZSARAÇ: İçeri girdiniz ne oldu hayata döndü mü rahmetli ? 63 3 Yanıtla
    ferhat eser: ölüm diye birşey yok ebediyete geçti 5 ci boyuta geçti yani bukadar panik yapmaya gerek yok ritüelini duanı yap git bu saldırganlık neden 16 8
  • ferhat eser: halkın huzurunu bozan olay çıkaranların mal varlığına maaşlarına el koyun artık cezalar 10 kat arttırılsın caydırıcı olur önüne gelen külhan beyi olmus polis bekçi halk ele ele versin bu ülkeyi yasanilabilir bir yere dönüştürelim 24 3 Yanıtla
  • Emre Işık: Her canlı ölümü tadacak .. 26 0 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ: Allah rahmet eylesin geride kalan sevenlerine sabır versin lakin yoğun bakımda olan ve yaşam savaşı veren diğer hastalara yazık değil mi yaptığınız büyük yanlış. 18 2 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: çok cahil insanlar var 13 0 Yanıtla
  • Emre Işık: Her canlı ölümü tadacak.. 8 0 Yanıtla

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