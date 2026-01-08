Avcılar\'da Fırtına ve Yükselen Dalgalar

Marmara Denizi'nde fırtına etkili olurken, Avcılar'da dalga mendirekteki kayalıkları aşarak balıkçı barınağına kadar ulaştı. 5 gün öncede fırtına nedeniyle aynı yerde 8 tekne battı.

Avcılar'da fırtına dalgaların yaklaşık 5 metre yükselmesine neden oldu. Avcılar Balıkçı Barınağı'ndaki kayalıkları aşan dalgalar nedeniyle balıkçılar tekne ve sandallarını kurtarmaya çalıştı. Dalgalar, mendirek ile barınak arasındaki bölümü göle çevirdi.

'BİRKAÇ GÜN ÖNCEDE 8 TEKNE BATTI'

Balıkçı Hasan Taşkıran, "Birkaç gün önceki fırtınada 8 tekne battı veya zarar gördü. Bugünkü durumu henüz bilemiyoruz" dedi.