Avcılar'da güvenlikçinin dikkati yavru kediyi kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Avcılar'da güvenlikçinin dikkati yavru kediyi kurtardı

29.06.2022 10:02
Avcılar'da güvenlikçinin dikkati yavru kediyi kurtardı

AVCILAR'da tatile giden çiftin aracının lastik jantına giren yavru kedi, özel güvenlik görevlisi Birsen Keskin'in sesi duymasıyla kurtarıldı.

AVCILAR'da tatile giden çiftin aracının lastik jantına giren yavru kedi, özel güvenlik görevlisi Birsen Keskin'in sesi duymasıyla kurtarıldı.

Avcılar'da tatile gitmek üzere yola çıkan çift, Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nden hafif ticari araç ile yola çıktı. Sahil yoluna inen çift, Denizköşk Sosyal Tesisi önünden geçerken özel güvenlik görevlisi Birsen Keskin araçtan gelen kedi sesini fark edince seslendi ve arkadan giden araç tarafından uyarılmasını sağladı. Durdurulan araçtaki arka lastiğin jant kısmındaki diske sıkışmış yavru kedi olduğu anlaşıldı. Özel Güvenlik Görevlisi Keskin yavru kedinin çıkarılması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınca itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekip, çevredekilerin de yardımı ile lastiği güçlükle sökerken yavru kediyi fark eden Birsen Keskin, Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü de arayarak veteriner gönderilmesini isterken yaralı hayvanın yaşayabilmesi için adeta çırpındı. Lastiğin sökülmesinden sonra disk arasında sıkışan yavru kedi bir karton kutuya konularak Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Veteriner Samet Güngör, muayene edilen ve bir bacağında kırık olduğu belirlenen yavru kedinin 48 saat süreyle yoğun bakımda tutulmasına karar edildi. Kediyi veterinere götüren kadın güvenlik görevlisi onu tedavisi ardından sahiplenmek istediğini söyledi.


YORUMLAR
500
Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi elektrik kurumu ekipleri kurtardı Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi elektrik kurumu ekipleri kurtardı Milletvekili ve ekipler yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu Milletvekili ve ekipler yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da güvenlikçinin dikkati yavru kediyi kurtardı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:50 Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sosyal medyadan annesine küfredildiği iddia eden adam pompalı tüfekle ateş açtı
10:43 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 975 lira seviyesinden işlem görüyor
10:42 İrem Derici, "Galerinde kaç çıplak fotoğrafın var?" sorusunu yanıtladı: Ben tırsağım, ne mesaj tutarım ne de fotoğraf
10:38 Sarallar suç örgütüne dev operasyon! Çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu toplamda 117 şüpheli gözaltına alındı
10:33 Adana'nın ünlü tatlıcısı Kadayıfçı Olcay'ı kurşuna dizen katilin ilk vukuatı değilmiş! Ağabeyini de pompalı tüfekle öldürmüş
10:25 Güne yatay seyirle başlayan Dolar/TL, 16,67 seviyesinden işlem görüyor
10:09 Ayşegül'e tecavüz etmeye yeltenip öldüren Afgan uyruklu katilden kan donduran sözler: Ayşegül'ü beğendim ve arkadan yaklaşıp boğazını sıktım
10:07 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Yıldız oyuncuyla prensip anlaşması sağlandı
09:54 Asgari ücret ne kadar zamlanacak? Merakla beklenen toplantı bugün, işte masadaki formül ve rakamlar
09:32 Ukraynalı kadınlar orduya sıra dışı destek! Çıplak fotoğraflarını satarak 800 bin dolar topladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 10:58:14. #1.12#
SON DAKİKA: Avcılar'da güvenlikçinin dikkati yavru kediyi kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement