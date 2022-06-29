Avcılar'da güvenlikçinin dikkati yavru kediyi kurtardı

AVCILAR'da tatile giden çiftin aracının lastik jantına giren yavru kedi, özel güvenlik görevlisi Birsen Keskin'in sesi duymasıyla kurtarıldı.

Avcılar'da tatile gitmek üzere yola çıkan çift, Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nden hafif ticari araç ile yola çıktı. Sahil yoluna inen çift, Denizköşk Sosyal Tesisi önünden geçerken özel güvenlik görevlisi Birsen Keskin araçtan gelen kedi sesini fark edince seslendi ve arkadan giden araç tarafından uyarılmasını sağladı. Durdurulan araçtaki arka lastiğin jant kısmındaki diske sıkışmış yavru kedi olduğu anlaşıldı. Özel Güvenlik Görevlisi Keskin yavru kedinin çıkarılması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınca itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekip, çevredekilerin de yardımı ile lastiği güçlükle sökerken yavru kediyi fark eden Birsen Keskin, Avcılar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü de arayarak veteriner gönderilmesini isterken yaralı hayvanın yaşayabilmesi için adeta çırpındı. Lastiğin sökülmesinden sonra disk arasında sıkışan yavru kedi bir karton kutuya konularak Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Veteriner Samet Güngör, muayene edilen ve bir bacağında kırık olduğu belirlenen yavru kedinin 48 saat süreyle yoğun bakımda tutulmasına karar edildi. Kediyi veterinere götüren kadın güvenlik görevlisi onu tedavisi ardından sahiplenmek istediğini söyledi.