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Avcılar'da halı yıkama yerinde saklanan etlere el konuldu - Son Dakika

Avcılar'da halı yıkama yerinde saklanan etlere el konuldu

28.09.2021 17:16
Avcılar'da halı yıkama yerinde saklanan etlere el konuldu, System.String[]

Avcılar'daki halı yıkama yerinde yapılan denetimde sağlıksız koşullarda bekletilen 14 torba kıyma ve 4 kasa tavuk kemiğine el konuldu.

Avcılar'daki halı yıkama yerinde yapılan denetimde sağlıksız koşullarda bekletilen 14 torba kıyma ve 4 kasa tavuk kemiğine el konuldu. İş yeri sahibi Mehmet Seydi Tombak isimli şahsa ise, hijyenik olmayan yöntemle atıkların kıyma haline getirilmesi nedeniyle bunu yapana bin ile 60 bin TL arasında para cezası uygulanabileceği belirtildi.

Avcılar'da Firuzköy Mahallesi Kadir Özdemir Caddesi üzerinde bulunan halı yıkama yerinde kıyma çekildiği ihbar edildi. Bunun üzerine Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Ekipler, Mehmet Seydi Tombak isimli halıcının girişteki kıyma çekme makinesi ile kurutulmuş ekmek ve 4 kasa tavuk kemikleri, 14 plastik torba kıymayı çekerek derin dondurucuda saklandığını belirledi. Halı yıkama yerinin sahibi Tombak, bayat ekmekleri, tavuk kemiklerini ve etleri Çatalca'daki sahipsiz hayvanlara yem olarak vermek için hazırladığını söyledi. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu amaçla bile olsa son derece sağlıksız bir ortamda izinsiz yapılamayacağını, çekilmiş kıyma ve diğer malzemelere el konulacağını, iş yerinin tedbir amacıyla mühürleneceğini hazırlanacak rapora göre cezai işlem uygulanacağını söyledi. Belediye temizlik işleri müdürlüğünden getirilen bir kepçeye taşınan kıyma, kemik ve kuru ekmekler ilçe dışındaki bir arazide kazılan bir çukura kireçlenerek gömülmek üzere götürüldü. İş yeri için hazırlanan raporun inceleneceği hijyen olmayan yöntemle atıkların kıyma haline getirilmesi nedeniyle bunu yapana bin ile 60 bin TL arasında para cezası uygulanabileceği belirtildi. - İSTANBUL

Para Cezası, Türk Lirası, Avcılar, Tavuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da halı yıkama yerinde saklanan etlere el konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da halı yıkama yerinde saklanan etlere el konuldu - Son Dakika
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