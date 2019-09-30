Son Dakika Haberleri: Avcılar'da oyun oynayan çocuklar önce çadırı, sonra gecekonduyu yaktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Avcılar'da oyun oynayan çocuklar önce çadırı, sonra gecekonduyu yaktı

1 saat önce

Avcılar Yeşilkent'te Roman vatandaşların yaşadığı mahallede oyun oynayan çocuklar önce ailelerin kaldığı büyük çadırı, ardından da gecekonduları yaktı.

Avcılar'da oyun oynayan çocuklar önce çadırı, sonra gecekonduyu yaktı, System.String[]

Avcılar Yeşilkent'te Roman vatandaşların yaşadığı mahallede oyun oynayan çocuklar önce ailelerin kaldığı büyük çadırı, ardından da gecekonduları yaktı. Yangında 2 gecekondu ve çadır kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Avcılar Yeşilkent Mahallesi Geçiçi 987. Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Bahçede oyun oynayan çocuklar, ailelerinin kaldığı çadırı tutuşturdu. Kısa süre büyüyen yangın, yan tarafta bulunan gecekondulara sıçradı. Alev alev yanmaya başlayan gecekondularda yaşayan vatandaşlar evlerini terk ederek, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan eve müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıktığı anlarda yaşanan panik ise mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.


Polis ekiplerinin çevrede önlem aldığı olayda 2 gecekondu ve çadır kullanılamaz hale geldi. Yanan gecekondular havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

Yeşilkent, Avcılar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı
Tümer Metin: Beşiktaş formasını taşıyamayanlar var Hülya Avşar tenis turnuvasına derin yırtmaçlı leopar desenli eteğiyle çıktı "Katil devlet" sözleri sonrası Nagehan Alçı'ya suç duyurusu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 17:31:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar'da oyun oynayan çocuklar önce çadırı, sonra gecekonduyu yaktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]