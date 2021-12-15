AVCILAR'DA SAHTE İÇKİ BASKINI - Son Dakika

SON zamanlarda yaşanan sahte alkol zehirlenmelerinin ardından polis ekipleri Avcılar'da bulunan tekel bayilerine yönelik denetim yaptı. Bazı iş yerlerine yapılan baskınlarda ise yaklaşık 100 şişe sahte içki el geçirildi.

Son günlerde ülke genelinde artan sahte alkol zehirlenmelerinin ardından ekipler harekete geçerek denetimlerini arttırdı. Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde de önceki gün alkol zehirlenmesine bağlı bir kişi hayatını kaybetti. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki süren suç örgütlerine yönelik harekete geçti.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ilçe ekipleri, bugün saat 10.00'dan itibaren kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Oluşturulan ekipler tekel bayilerini tek tek kontrol ederek sahte içki satılıp satılmadığını denetledi.

Öte yandan bazı iş yerlerine düzenlenen baskınlarda yaklaşık 100 şişe sahte içki ele geçirildi. Ekipler sahte veya kaçak içki üretimi, sevki yapan ve satanlara yönelik kapsamlı soruşturma sürdürüyor. İş yerlerinde ele geçirilen içkilerin nereden ve kimler tarafından üretildiği konusunda da araştırma devam ediyor.