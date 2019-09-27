Avcılar'da silahlı banka soygunu
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AVCILAR'da bir banka şubesine gelen silahlı bir kişi, banka çalışanlarını etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan bir miktar parayı alarak kaçtı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:58 Kaynak: DHA
AVCILAR'da bir banka şubesine gelen silahlı bir kişi, banka çalışanlarını etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan bir miktar parayı alarak kaçtı.
Olay,r Cihangir Mahallesi
Yanyol Caddesi'nde bulunan bir bankada saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kimliği henüz öğrenilemeyen silahlı bir kişi bankaya geldi. Silahını banka görevlilerine doğrultan şüpheli kasadaki parayı istedi. Bankadan bir miktar para alan şüpheli, silahla etrafa ateş açarak olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis
kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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