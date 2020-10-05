AVCILAR'DA SUNDURMADA MAHSUR KALAN KÖPEK BÖYLE KURTARILDI - Son Dakika

AVCILAR'da sahiplerinin evde bıraktığı köpek açık pencereden bina girişindeki sundurmanın üzerine atlayınca mahsur kaldı. Komşular tarafından fark edilen ve indirilemeyen köpek, çağrılan itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi'nin birinci katında oturan aile fertleri 'cocker' cinsi köpeklerini evde bırakarak dışarı çıktı. Köpek bir süre sonra açık pencereden bina giriş kapısının üzerindeki sundurmaya atladı. Buradan aşağıya inemeyen ve sürekli havlamaya başlayan köpeği, bina sakinleri indirmeye çalıştı ancak başarılı olamadılar. 45 dakika süren uğraşların ardından haber verilmesi üzerine itfaiye ekibi geldi. Bir itfaiye eri, merdivenle sundurmaya çıktı, korkarak düşmemesi için köpeği sakinleştirmeye çalıştı. Ellindeki küçük kemiği veren itfaiye erinin bu çabaları da sonuç vermeyince, diğer itfaiye eri araçtan aldığı hayvan yakalama filesini kullanarak köpeği aldı, aşağıya indirdi.

Kurtarılmasının ardından hemen sahiplerinin evine koşarak kapı önünde beklemeye başlayan köpek, komşular tarafından sakinleştirildi. Bina girişinde oturan Aslı Öztürk, "Hayvan çok korkmuştu. Kendisini kurtarmaya gelen itfaiye erine de bir ara saldırmak istediö dedi.