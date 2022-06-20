Mustafa Kemal Paşa Firuzköy Bulvarı'nda, dün saat 15.30 sıralarında Yusuf Erkekdağ yönetimindeki 34 FP 8661 plakalı otomobil, trafik ışıklarında kurşunlandı. 34 JD 6317 plakalı otomobilden inen üç kişi, korsan taksi olduğu belirtilen aracın arka koltuğundaki Oğuz Bora Tunç'a ateş ettikten sonra, aynı araçla hızla uzaklaştı. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tunç, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Tunç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

Bora Füzesi, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Avcılar'da trafik ışıklarında cinayetin iki şüphelisi gözaltında - Son Dakika

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