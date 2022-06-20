Son dakika... Avcılar'da trafik ışıklarında cinayetin iki şüphelisi gözaltında - Son Dakika
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Son dakika... Avcılar'da trafik ışıklarında cinayetin iki şüphelisi gözaltında

20.06.2022 20:45
Son dakika... Avcılar'da trafik ışıklarında cinayetin iki şüphelisi gözaltında

Son dakika haberine göre AVCILAR'da trafik ışıklarında korsan taksideki Oğuz Bora Tunç'u (46) tabanca ile öldürdükten sonra kaçan 4 şüpheliden iki kardeş yakalandı.

AVCILAR'da trafik ışıklarında korsan taksideki Oğuz Bora Tunç'u (46) tabanca ile öldürdükten sonra kaçan 4 şüpheliden iki kardeş yakalandı.

Mustafa Kemal Paşa Firuzköy Bulvarı'nda, dün saat 15.30 sıralarında Yusuf Erkekdağ yönetimindeki 34 FP 8661 plakalı otomobil, trafik ışıklarında kurşunlandı. 34 JD 6317 plakalı otomobilden inen üç kişi, korsan taksi olduğu belirtilen aracın arka koltuğundaki Oğuz Bora Tunç'a ateş ettikten sonra, aynı araçla hızla uzaklaştı. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tunç, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Tunç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin de dosyaya eklediği görüntülerde araçtan inen 3 kişinin önlerindeki araca doğru ateş ettikten sonra dönerek hızla uzaklaştıkları görünüyor. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıya uğrayan korsan taksi şoförü Yusuf Erkekdağ'ın ifadesini aldı. Erkekdağ, Tunç'un kendisine 100 TL vererek, Sefaköy'e götürmesini istediğini, durdukları sırada Doğuş Delibaş (26) ile kardeşi Arda Delibaş'ın (24) yanı sıra Özkan K.'nın (29) peşlerinden gelerek ateş edip, arkada bekleyen otomobille kaçtıklarını söyledi. Ağabey Doğuş Delibaş'ın 14, kardeşi Arda Delibaş'ın 6 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Çeşitli suçlardan 10 ayrı suç kaldı bulunan Oğuz Bora Tunç'a yönelik saldırıyı gerçekleştiren iki kardeş Avcılar'da gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği dedektifleri tarafından Avcılar'da sorgulanan iki şüpheli Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin hazırlanan dosya ile birlikte yarın 'Kasten adam öldürmek' suçundan adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Cinayetin nedeni konusunda bilgi verilmezken Özkan K. (31) ile kimliği açıklanmayan bir şüphelinin arandığı belirtildi.  Cinayet ile ilgili konuşan esnaf İzzet Sayın, "Olay yeri inceleme ekipleri gelip inceleme yapmış. Saldırıya uğrayan kişi ölmüş" dedi.

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Kaynak: DHA

Bora Füzesi, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Avcılar'da trafik ışıklarında cinayetin iki şüphelisi gözaltında - Son Dakika

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