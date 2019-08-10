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Avcılar'da uyuşturucu operasyonu

58 dakika önce

AVCILAR İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Avcılar'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
AVCILAR İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos'ta Avcılar Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde meydana gelen bir işyeri kurşunlanması ve uyuşturucu madde ticareti ile ilgili çalışma yaptı. Çalışmalarda bahse konu olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerden Anıl E. (18), Ali Erdem K. (19), Taner Ö. (20), Onur A. (22), Volkan Kaan N. (20), Kaan B. (19), Serkan B.'yi (22) gözaltına alındı.Yapılan aramalarda,  6 adet tabanca, 40 adet fişek, 45 adet şeffaf poşetler içerisinde daralı ağırlığı 61 gram gelen uyuşturucu madde,  39 adet şeffaf poşetler içerisinde daralı ağırlığı 21 gram gelen ecstacy hap ve 2 adet metal kelepçe ele geçirildi. Şüpheli Serkan B. alınan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 6 şüpheli ise 6 Ağustos 2019 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

(FOTOGRAF)


Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:11 Kaynak: DHA
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