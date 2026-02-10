Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu

10.02.2026 23:29
Avcılar'da metruk bir binada uyuşturucu imalathanesi tespit edildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

AVCILAR'da 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 katlı metruk binaya operasyon düzenlendi. Binanın birinci katının uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığını belirleyen polis ekipleri operasyonda 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Gümüşpala Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında 4 katlı metruk binada uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, bugün, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, binanın birinci katının uyuşturucu imalathanesi olarak belirlenirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

AYDINLATMA DÜZENEKLERİ BULUNDU

Öte yandan, binada uyuşturucu üretiminde kullanılan dişi hint kenevirlerinin ekili olduğu, bu bitkilerin büyümesi için ısıtma ve aydınlatma düzenekleri oluşturulduğu ortaya çıktı. Operasyonda, imalathane olarak kullanılan binada ekili şekilde bulunan 14 kilo 500 gram ağırlığındaki 19 kök hint keneviri bulunurken, elektrikli soba ve havalandırma gibi düzeneklere de el konuldu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

