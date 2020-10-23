Son dakika haberi | Avcılar'daki 10 yıllık eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika

Son dakika haberi | Avcılar'daki 10 yıllık eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

23.10.2020 11:02
Son dakika haberi | Avcılar'daki 10 yıllık eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi, System.String[]

Son dakika haber: AVCILAR'da 10 yıllık eşi Ayten Deligözoğlu'nu (41) ruhsatsız silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hasan Deligözoğlu'nun (40) davasında mütalaasını açıklayan savcı, "Eşi kasten öldürme" suçundan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

AVCILAR'da 10 yıllık eşi Ayten Deligözoğlu'nu (41) ruhsatsız silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hasan Deligözoğlu'nun (40) davasında mütalaasını açıklayan savcı, "Eşi kasten öldürme" suçundan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, şikayetçiler Döndü Adıgüzel, Murat Adıgüzel, Meden Adıgüzel ve Sultan Gültepe katıldı.

Duruşmada Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Kübra Yücel, müşteki avukatı Hasret Adıgüzel ve sanık avukatı da yer aldı.Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu'nun savunmasında maktulün intihar ettiğini söylediğini, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiğini belirtti. Ayten Deligözoğlu'nun ölümüne ilişkin gelen uzmanlık raporunda maktulün ve sanığın her iki elinin iç ve dış kısımlarının numunelerinde atış artığına rastlanmadığı, fakat söz konusu izin silah atışından sonra yıkanması durumunda elde hiç kalmayacağının raporda kaydedildiği ifade edildi.

ELLERİNİ SİLİYORDUŞikayetçilerden Murat Adıgüzel'in olaydan sonra eve gittiğinde "Kapıyı açtığında elinde beyaz bir şey vardı. Ellerini siliyordu" şeklinde beyanda bulunduğuna değinen savcı, müşteki ile tanık ifadelerini, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu da dikkate alarak olayın intihar olduğuna dair herhangi bir emarenin olmadığını belirtti.

İKİ İNSAN YERE DÜŞERKEN BİTİŞİK ATIŞ OLAMAZSanığın savunmasında maktulün silahı kendi kafasına dayamış olduğunu, kendisinin maktule engel olmak için hamle yaptığını ve ikisinin birlikte yere düştüğü sırada silahın ateş aldığını söylediğini kaydeden savcı, adli tıp kurumu raporunda iki insanın yere düşerken silahın ateş alması halinde bitişik atış olamayacağını vurguladı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİSavcı mütalaasında sanık Hasan Deligözoğlu'nun "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca sanık Deligözoğlu'nun "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

BERAATİNİ İSTEDİMütalaaya karşı savunması sorulan tutuklu sanık Deligözoğlu ise "Ben eşimi öldürmedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDENİddianamede, sanık Hasan Deligözoğlu, "Eşi kasten öldürmek" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

DAVANIN ARDINDAN AÇIKLAMADavanın ardından açıklama yapan Avukat Hasret Adıgüzel ise dosyanın karar aşamasına geldiğini, davayı en başından beri takip ettiklerini belirterek "Mahkemenin sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını bekliyoruz." dedi.


- İstanbul

Ağırlaştırılmış Müebbet, Ruhsatsız Silah, Savcı, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Avcılar'daki 10 yıllık eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kurye, döverek bayılttıkları şahsın başını motorla ezmeye çalıştı Hazer Amani ile boşanacağı konuşulan Sıla, gizemli bir erkekle görüntülendi Abdurrahim Albayrak'ın istifa kararı aldığı, erken seçim şartıyla vazgeçtiği ortaya çıktı Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı
Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:44
Mesut Özil'in MLS ekiplerinden DC United'a transfer olacağı iddia edildi Mesut Özil'in MLS ekiplerinden DC United'a transfer olacağı iddia edildi         
10:27
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı         
09:48
Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar         
09:41
Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:28
Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı         
08:43
Doğum yapan köpek, fıstık yeşili yavru dünyaya getirdi Doğum yapan köpek, fıstık yeşili yavru dünyaya getirdi         
02:38
İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi         
23:22
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin uçuş denemesinin Diyarbakır'da yapılması önerisine Selçuk Bayraktar'dan destek Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin uçuş denemesinin Diyarbakır'da yapılması önerisine Selçuk Bayraktar'dan destek         
20:59
Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı         
19:52
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar         
16:14
Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!         
15:39
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 11:12:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Avcılar'daki 10 yıllık eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei