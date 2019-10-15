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Son Dakika Güncel Avcılar'daki silahlı kavga

Avcılar'daki silahlı kavga

45 dakika önce

Avcılar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Avcılar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeşilkent Mahallesi Birlik Caddesi'nde dün akşam bir internet kafenin karşısında bulunan nargile-tütün ürünleri satılan iş yerinde bulunan Z.C, M.Y. ve E.Y. ile karşısındaki internet kafenin sahibi ve çalışanları B.B, E.B ve A.T. arasında kısa süre önce küçük yaştaki 2 çocuk nedeniyle çıkan tartışma yeniden büyüdü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tütün ürünleri satılan yerde iddiaya göre, Z.C, M.Y. ve E.Y, internet kafe işletmecisiyle yanındakilere ateş açtı.

Bu sırada internet kafede bulunan B.B, E.B, A.T, S.G, ve Ş.B. de pompalı tüfeklerle karşılık verdi.

Çıkan silahlı kavgada internet kafedeki Z.C, E.Y. ve M.Y. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel Harekat polisleri de destek amaçlı bölgeye gönderildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İnternet kafe ve üstündeki binada yapılan aramalarda, 3 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, nargile-tütün ürünleri satılan işyerinde bulundurma ruhsatlı tabanca ele geçirildi.

Silahlı kavgaya katıldıkları öne sürülen S.G.ve Ş.B'nin bir otomobille kaçması, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu belirlendi. Bu kişiler kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Avcılar'daki silahlı kavga

Yeşilkent Mahallesi, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:34 Kaynak: AA
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Avcılar'da 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışma çocuklar yüzünden çıkmış
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