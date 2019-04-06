Avengers: Endgame'de Yaşanacak Olaylar Infinity War'un Ne Kadar Sonrasında Geçiyor?
38 dakika önce
Sinema tarihinin en büyük evrenlerinden biri olan Marvel Sinematik Evreni, 26 Nisan'da koca bir dönemi bitirip yenisini başlatmaya hazırlanıyor.
Tüm dünyada yankı uyandıran ve milyonlarca hayranı olan Marvel Sinematik Evreni, büyük bir dönemin sonu ve aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı olacak Avengers: Endgame ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Avengers: Endgame'in bugüne dek yayınlanmış olan fragmanlarında birçok karakterin saç ve sakal şekillerinde değişiklikler gördük. Bu değişikliklere bir anlam verilemediği için Infinity War ile Endgame arasındaki zaman farkı tahmin edilemiyordu. Disney'in yeni raporuyla Endgame ile Infinity War arasındaki zaman farkı az da olsa ortaya çıktı.
Tony Stark'ın ilk fragmanda Pepper'a mesaj bıraktığını görmüştük ve bu mesajda kendisinin ve Nebula'nın uzayda 22'nci günü olduğunu belirtmişti. Tony Stark'ın Pepper'a mesaj gönderdiği sahne Thanos ile olan savaştan sonraki ilk 3 hafta içerisinde geçiyor. Elde edilen tahminler arasında en neti bu.
Buna ek olarak Tony'nin mesajında oksijenin ertesi sabah biteceği de söyleniyor. Diğer fragmanlarda Nebula ve Tony'nin dünyaya döndüğünü bildiğimiz için mesajın kaydedildiği günden sonra bazı şeylerin değişeceği kesin. Filmin ilk bölümlerinin bir miktar durgun geçeceği de göz önüne alındığında Tony ve Nebula'yı uzayda pek fazla görmeyeceğiz gibi duruyor.
Avengers: Endgame'in seyirciyle buluşmasına tam 20 gün kaldı. Filmin yayınlanmış son fragmanı için yukarıdaki ilgili habere göz atabilirsiniz. Unutmadan hatırlatalım, Endgame'in biletleri Cinemaximum
'da satışa çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:38
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