Avm'de Yangın Paniği

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Sokakta Bulduğu 3 Bin TL'nin Sahibine Zabıta Anonsuyla Ulaştı

Sokakta Cinayet İşlendi, Kahvehanedekiler Oyuna Devam Etti

Rize'de Ters Yöne Giren Kamyon Anne ve Kızının Ölümüne Neden Oldu