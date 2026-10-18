AVM’de silah sesleri duyulduğu iddiası! Panik anları sosyal medyada - Son Dakika
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AVM’de silah sesleri duyulduğu iddiası! Panik anları sosyal medyada

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Sarıye'de bir alışveriş merkezinde yaşanan gerginliğin ardından sosyal medya, silahlı saldırı iddiasıyla çalkalandı. AVM’de silah sesleri duyulduğu ve insanların çığlıklar atarak kaçıştığı öne sürülen paylaşımlar kısa sürede yayıldı. Panik görüntülerine ilişkin iddialar gündem olurken, silahlı saldırı yaşandığına dair henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde yaşanan protestonun ardından sosyal medyada silahlı saldırı iddiası gündeme geldi. AVM'de panik yaşandığını ve insanların çığlıklar atarak dışarı kaçtığını öne süren paylaşımlar kısa sürede yayıldı. Ancak olay sırasında gerçekten silahlı saldırı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin iddialar henüz doğrulanmadı.

SOSYAL MEDYADA PANİK PAYLAŞIMLARI

Filistin Özgürlük Nöbeti Platformu üyelerinin, İsrail askeri olduğu öne sürülen Klodya Medina'yı protesto ettiği alışveriş merkezinde yaşanan gerginliğin ardından sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapıldı.

Bazı paylaşımlarda silahlı saldırı yaşandığı öne sürülürken, insanların çığlıklar atarak AVM'den kaçtığı iddia edildi. Söz konusu paylaşımlar kısa sürede yayılırken, silah kullanıldığına ilişkin iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor.

AVM BOŞALTILMIŞTI

Olayın ardından alışveriş merkezinin boşaltıldığı, protesto edilen kadının ise güvenlik görevlileri eşliğinde dışarı çıkarıldığı bildirilmişti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilmişti.

Sosyal medyada yayılan silahlı saldırı iddiasının, yaşanan protesto ve tahliye sırasında ortaya çıkan panikle bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

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