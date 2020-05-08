Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

6 saat önce

NUR Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor, System.String[]

NUR Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 933 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 21 bin 101'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 417 artarak 5 bin 484, ölü sayısı da 5 artarak 121 oldu.

Ülkede toplam 240 bin 146 test yapıldığı bildirildi.

Kazakistan'da vaka sayısı 4 bin 800'e yaklaştı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 hasta sayısı 41 artarak 4 bin 794, iyileşenlerin sayısı da 33 artarak 1615 oldu.

Başkent Nur Sultan ve Almatı şehrinde son bir haftada Kovid-19 hasta sayısı hızla arttı.

Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, söz konusu şehirlerde son günlerde vaka artışının kapsamlı taramalarla tespit edildiğini ve bu kişilerin çoğunda hastalık belirtilerinin bulunmadığını aktardı.

Birtanov, hastalık belirtisi göstermeden enfekte olan kişilere tedavi uygulanmadığını, evlerinde gözetim altında tutulacaklarını söyledi.

Kovid-19'dan 31 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ilk vakaların tespit edildiği günlerde yüzde 60 olan vaka sayısı artışı şu an yüzde 3 ila yüzde 5 arasında seyrediyor.

Kırgızistan'da vaka sayısı 900'ü geçti

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 11 artarak 906'ya yükseldiği belirtildi.

İyileşenlerin sayısının 13 artarak 650'ye çıktığı ifade edilen açıklamada, 1250 kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Olağanüstü Hal Bürosu, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 163 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarının sanal ortamda yapılacağı bildirildi.

Ülkede Kovid-19 hastası 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Özbekistan'da 10 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 324'e, 60 kişinin iyileşmesiyle taburcu olanların sayısının 1748'e ulaştığı bildirildi.

Bugüne kadar virüsten 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 566 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede 360 bin test yapılırken, 35 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

-Tacikistan'da 61 yeni vaka

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, Kovid-19 vaka sayısının 61 artarak 522'ye, ölenlerin sayısının da 2 artarak 14'e ulaştığını açıkladı.

En çok vakanın başkent Duşanbe ve Soğd bölgesinde tespit edildiği ifade edilen açıklamada, toplam 4 bin 286 kişinin karantina altında tutulduğunu kaydedildi.

Ülkede ilk vaka 29 Nisan'da tespit edilmişti.

Azerbaycan'da vaka sayısı 2 bin 300'e yaklaştı

Başkent Bakü'de 31 Mart'ta kapatılan metronun yarın faaliyete başlayacağı bildirildi. Metroyu sadece sokağa çıkma izni olanlar maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak şartıyla kullanabilecek.

Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, 75 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 2 bin 279'a ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 25 artarak 1576'ya çıktı.

Kovid-19'dan 28 kişinin yaşamını yitirdiği Azerbaycan'da bugüne 181 bin 530 test yapılırken, 675 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da ölü sayısı 10'a yükseldi

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısının 10'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede bugüne kadar 626 kişide Kovid-19 tespit edilmiş, bunların 288'i iyileşmişti.

Moldova'da ölenlerin sayısı 150'ye çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, son 24 saatte 123 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 4 bin 728'e çıktığını bildirdi.

Son bir günde 874 test yapıldığını ifade eden Dumbravyanu, iyileşenlerin sayısının 79 artarak 1826'ya, ölenlerin sayısının da 5 artarak 150'ye ulaştığını kaydetti.

Vakalardan 1126'sının sağlık çalışanı olduğu ülkede 37 bin 667 kişi gözetim altında tutuluyor.

Rusya

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede 1200'den fazla Kovid-19 hastasının solunum cihazına bağlı olduğunu açıkladı.

Muraşko, vakalar ve Kovid-19'dan ölenler arasında hamile kadınların olduğunu bildirdi.

Şimdiye kadar virüsten 1723 kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 187 bin 859, iyileşenlerin sayısı da 26 bin 608 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 06:56 Kaynak: AA


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