Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Üretim Artışı

23.01.2026 14:32
Avro Bölgesi'nde ocak ayında özel sektör üretiminde artış görüldü, imalat PMI son iki ayın zirvesinde.

Avro Bölgesi'nde ocak ayında özel sektör üretimlerinde artış gerçekleşti.

S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde aralıkta 51,5 olan bileşik PMI, ocakta aynı seviyeyi korudu.

Aralık ayında 48,8 olan imalat sanayi PMI da ocakta 49,4 seviyesine yükseldi. Böylece, imalat sanayi PMI, son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 52,4'ten 51,9'a inerek son 3 ayın en düşük seviyesini gördü.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, altı ise daralma anlamına geliyor.

Veriler, Avro Bölgesi özel sektöründe üretim artışının devam ettiğine işaret etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

