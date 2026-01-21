Avrupa, ABD'ye Karşı Ekonomik Adımlar Atmalı - Son Dakika
Avrupa, ABD'ye Karşı Ekonomik Adımlar Atmalı

21.01.2026 11:20
Danimarkalı vekil Clausen, Avrupa'nın ABD'ye karşı somut ekonomik adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Danimarkalı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Per Clausen, Avrupa'nın ABD'nin Grönland ve gümrük vergileri tehditlerine somut adımlarla yanıt vermesi gerektiğini, bunun için elinde "bazuka" kadar güçlü ekonomik araçlar olduğunu söyledi.

Clausen Strazburg'da süren AP Genel Kurulu oturumları marjında, Grönland tartışmasının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

AB Komisyonunun ABD'ye yönelik Grönland'ı savunan açıklamalarını net ve olumlu bulduğunu ancak bunun yeterli olmadığını dile getiren Clausen, AP'nin geçen yaz ABD ile yapılan gümrük vergisi anlaşmasının onay sürecini askıya almasının önemli ancak başka adımlarla desteklenmesi gereken bir eylem olduğunu anlattı.

Clausen, "Elimizde bir tür bazuka var. (ABD'ye karşı) Yapabileceğimiz birçok farklı şey bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Avrupalı ülkeler ve finans kuruluşlarının elinde bulunan ve çeşitli kaynaklarda toplam yaklaşık 8 trilyon dolar olduğu belirtilen ABD hazine tahvillerinin satılmasının Washington'a ciddi ekonomik zarar vereceğini belirten Clausen, bu seçeneği bu nedenle "bazuka" olarak nitelendirdi.

Danimarkalı milletvekili, "ABD borçlarını (tahvillerini) satarak ekonomilerine darbe vurabiliriz. Enerji alanında onları dışlayabilir, Amerikan şirketlerini kamu ihalelerine almama kararı verebiliriz." dedi.

Clausen, "Petrol ve gaz ticaretinin dolar dışında başka para birimleriyle yapılması da ABD için büyük bir sorun olur. Bunların mümkün olduğunu düşünüyorum. Artık somut adımlar atmamız gerekiyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerden değil, ancak eylemlerden etkileneceğini ifade eden Clausen, "Bu yüzden çok somut adımlar atmamız gerekiyor." mesajını vurguladı.

Clausen, ABD'nin Avrupa'ya karşı bir ticaret savaşı başlattığına dikkati çekerek, Avrupa'nın askeri olmasa da ekonomik anlamda birçok seçeneğe sahip olduğunun altını çizdi.

Avrupa'nın ABD'ye karşı zorlayıcı adımlar atabileceğini ifade eden Clausen, "Avrupalılar çok konuşup gerçek zamanda hiçbir şey yapmıyor algısını kırmalıyız." mesajını verdi.

Askeri keşifler

Clausen, Avrupa askerlerinin keşif amaçlı Grönland'a gönderilmesini de olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Bunun ABD'ye askeri güçle Grönland'ı almaya kalkması halinde bedel ödeyeceği mesajını verdiğini söyleyen Clausen, Avrupa ülkelerinin Grönland'ın güvenliğinin önemli olduğu konusunda hemfikir olduğunu gösterdiğini belirtti.

Clausen, "Bu iyi bir adımdı ve tekrar yapabiliriz. Ancak bu tek başına yeterli değil. Trump'ın tarifelerine de karşılık vermeliyiz." diye konuştu.

Grönland halkı korku ve öfke içinde

Grönland'ın başkenti Nuuk başta olmak üzere Danimarka genelinde büyük protestolar yapıldığını anlatan Clausen, Nuuk'ta yaşayanların yaklaşık yüzde 25'inin gösterilere katıldığını belirtti.

Grönland halkının ABD'nin ne yapmak istediği konusunda korku ve öfke duyduğunu söyleyen Clausen, "İnsanlar ABD'nin bir parçası olmak istemediklerini söylüyor. Danimarka ile ilişkiler sömürgecilik nedeniyle her zaman iyi olmadı ama alternatif ABD ise, bunu istemiyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Avrupa, ABD'ye Karşı Ekonomik Adımlar Atmalı - Son Dakika

