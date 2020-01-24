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Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası
6 saat önce
Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda kadınlar kısa programda yarışan milli sporcu Sinem Kuyucu elendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:12 Kaynak: AA
Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda kadınlar kısa programda yarışan milli sporcu Sinem Kuyucu elendi.
Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen şampiyonada, kadınlar kısa program yarışları sona erdi.
Milli buz patenci Sinem Kuyucu, 37 sporcunun mücadele ettiği kategoride 43,16 puanla 32'nci olarak turnuvaya veda etti.
Şampiyona, yarın sona erecek.
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