Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası - Son Dakika
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Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası

6 saat önce

Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda kadınlar kısa programda yarışan milli sporcu Sinem Kuyucu elendi.

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Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda kadınlar kısa programda yarışan milli sporcu Sinem Kuyucu elendi.


Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen şampiyonada, kadınlar kısa program yarışları sona erdi.

Milli buz patenci Sinem Kuyucu, 37 sporcunun mücadele ettiği kategoride 43,16 puanla 32'nci olarak turnuvaya veda etti.

Şampiyona, yarın sona erecek.

Avusturya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:12 Kaynak: AA
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