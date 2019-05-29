Son Dakika Haberleri: Avrupa Birliği kurumlarının Brüksel'deki üst düzey yöneticileri nasıl seçiliyor ?
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Avrupa Birliği kurumlarının Brüksel'deki üst düzey yöneticileri nasıl seçiliyor ?

40 dakika önce

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderleri, Brüksel’deki AB kurumlarının yöneticilerini seçmek için seferber oldu.

Avrupa Birliği kurumlarının Brüksel'deki üst düzey yöneticileri nasıl seçiliyor ?, System.String[]
Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Brüksel'deki AB kurumlarının yöneticilerini seçmek için adeta seferber oldu.

Bu seçim sürecinde üye ülkelerin siyasi ve demografik ağırlığı, kadın-erkek eşitliği ve adayların yetenekleri ön plana çıkan başlıca kriterler arasında yer alıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:38 
Avrupa, Avrupa Birliği, Brüksel, Dünya
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