Avrupa Birliği kurumlarının Brüksel'deki üst düzey yöneticileri nasıl seçiliyor ?
40 dakika önce
Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderleri, Brüksel’deki AB kurumlarının yöneticilerini seçmek için seferber oldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:38
Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Brüksel'deki AB kurumlarının yöneticilerini seçmek için adeta seferber oldu.
Bu seçim sürecinde üye ülkelerin siyasi ve demografik ağırlığı, kadın-erkek eşitliği ve adayların yetenekleri ön plana çıkan başlıca kriterler arasında yer alıyor.
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