Avrupa Borsaları Düşüşte
Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşte

05.02.2026 21:26
Avrupa ve İngiltere merkez bankaları faizleri sabit tutunca borsalar geriledi, Stoxx Europe 600 %1,05 düştü.

Avrupa borsaları, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının politika faizini sabit tutma kararlarının ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,05 gerileyerek 611.65 puan oldu.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,75 değer kaybıyla 45,819.57 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 10,309.22 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 azalarak 8,238.17 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,46 değer kaybederek 24,491.06 puan oldu.

Avro ve dolar paritesi, TSİ 20.51 itibarıyla yüzde 0,068 düşüşle 1,18 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun itici güçlerinin son aylarda neredeyse hiç değişmediğini ve ECB'nin orta vadede enflasyon oranının yüzde 2'ye geri döneceği konusunda iyimser olduğunu yeniledi.

Lagarde, bankanın döviz kuruna yönelik bir hedefi bulunmadığını ancak kurlardaki gelişmelerin ekonomik görünüm ve enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 3,75'te sabit tutarken, yıl içinde faiz indirimlerinin olacağının sinyalini verdi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'de enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesine beklediklerinden bir yıl daha erken ulaşacağını öngördüklerini belirterek, enflasyonun bu seviyede sürdürülebilir şekilde kalmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

