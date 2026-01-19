Avrupa Borsaları Düşüşte, Jeopolitik Riskler Artıyor - Son Dakika
Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşte, Jeopolitik Riskler Artıyor

19.01.2026 21:23
Avrupa borsaları, jeopolitik risklerin artışıyla haftaya düşüşle başladı, Trump'ın gümrük vergileri piyasaları etkiledi.

Avrupa borsaları, jeopolitik risklerin artmasıyla haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,19 değer kaybıyla 607,06 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 azalarak 10.195,35, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,32 gerileyerek 45.195,89, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,78 düşerek 8.112,02 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,34 değer kaybederek 24.959,06 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,38 artışla 1,164 seviyesini buldu.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Grönland'a ilişkin tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı satın almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ABD'ye ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını bildiren Trump, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını açıkladı.

Trump'ın açıklamaları jeopolitik riskleri artırırken bu durum pay piyasaları üzerinde baskı oluşturdu.

Avrupa'daki otomobil üreticileri ile lüks ürünler sektörü, ABD'nin tarife açıklamasını olumsuz karşıladı.

Stoxx Europe 600'da yer alan Otomobil ve Parça Endeksi yüzde 2'den fazla düştü.

Buna karşı Avrupa'daki çoğu savunma şirketlerinin hisseleri yükseldi.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 1,9'a indi. Enflasyon, aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,2 oldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, ABD'nin Grönland'a destek sağlayan Avrupa ülkelerine ilave gümrük vergileri uygulaması halinde buna karşılık vermeye hazır olduklarını ve AB'nin ekonomik çıkarlarını korumak için gerekli her şeyi yapacaklarını açıkladı.

Ayrıca, AB ülkelerinin, Trump'ın Grönland nedeniyle ek tarife uygulama kararına 93 milyar avroluk gümrük vergisini de içeren misilleme yapmaya hazırlandığı yönünde haberler yayımlandı.

Kaynak: AA

21:38
Suriye ordusu: YPG, Şeddadi'deki hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:32
Trump'ın Erdoğan'a teklifinden sonra Netanyahu'dan açıklama geldi
19:33
Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde
19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:50
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var
