Ekonomi

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapatıldı

21.01.2026 21:17
Jeopolitik riskler Avrupa borsalarını etkiledi, bazı endeksler değer kaybetti.

Avrupa borsaları, devam eden jeopolitik risklerin etkisiyle, haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,02 düşerek 602,67 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,58 gerileyerek 24.560,98 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 değer kaybederek 44.488,36 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kazanarak 8.069,17 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,11 artarak 10.138,09 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.31 itibarıyla yüzde 0,17 düşüşle 1,17 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa piyasalarında, ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını sürdürmesi ve yeni bir tarife savaşının başlayabileceğine yönelik endişeler risk algısını yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland'a ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

ABD'nin Grönland'ı alma konusunu görüşmek üzere acil müzakereler yapılmasını talep ettiğini aktaran Trump, bölgenin kontrolünü ele alma konusunda "güç kullanmayacağını" ifade etti.

Avrupa Parlamentosu (AP), ABD Başkanı Trump'ın Grönland tutumu nedeniyle bazı Avrupa ülkelerine tarife uygulanacağını açıklamasının ardından Avrupa Birliği ile ABD arasında Temmuz 2025'te uzlaşılan ticaret anlaşmasının onay sürecini durdurdu.

Kaynak: AA

