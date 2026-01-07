Avrupa Borsalarında Düşüş: Jeopolitik Riskler Etkili - Son Dakika
Avrupa Borsalarında Düşüş: Jeopolitik Riskler Etkili

07.01.2026 21:17
Trump'ın Grönland açıklamaları sonrası Avrupa borsaları düştü, Almanya hariç tüm endeksler geriledi.

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarının yarattığı jeopolitik risklerin etkisiyle günü Almanya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 değer kaybederek 604.99 puan olurken, Avrupa havacılık ve savunma endeksi yüzde 3'ün üzerinde artış gösterdi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,74 düşüşle 10,048.21 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 gerileyerek 8,233.92 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,43 değer kaybıyla 45,558.68 puandan kapattı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,92 yükselişle 25,122.26 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.27 itibarıyla yüzde 0,009 artışla 1,169 oldu.

ABD Başkanı Trump'ın stratejik konuma sahip Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." ifadesini kullanması ve Beyaz Saray'ın Trump yönetiminin Grönland'a sahip olmak için "ABD ordusunu kullanmak da dahil" çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini açıklamasıyla, Avrupa piyasalarında jeopolitik belirsizler hakim oldu.

Öte yandan, bölgede bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 2 seviyesine geriledi.

Almanya'da ise işsiz sayısı, zayıf ekonomi ve kış tatili nedeniyle Aralık 2025'te bir önceki aya kıyasla 23 bin artarken, iş gücü piyasasında 2010'dan beri en kötü aralık ayı rakamları görüldü.

Kaynak: AA

23:18
