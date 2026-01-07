Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Ekonomi

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

07.01.2026 12:16
Yatırımcılar, jeopolitik riskler ve enflasyon verileri arasında pozisyon almaya devam ediyor.

Avrupa borsalarında, başta teknoloji şirketleri olmak üzere yatırımcıların kar satışlarının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Yatırımcılar, birçok coğrafyada jeopolitik risklerin artabileceği endişelerinin gölgesinde, ekonomileri destekleyebilecek gelişmeleri de öngörerek hassas bir dönemde pozisyon almaya devam ediyor.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin etkileri ve olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler sürerken küresel ekonomilerin enflasyonla mücadele süreçlerine ve büyümesine yönelik veri akışı yakından takip ediliyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi rekor serisini sürdürüyor

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 605 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 25.030 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 10.080 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,1 azalışla 8.228 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 primle 45.941 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,2 kazançla 17.680 puan seviyesinde bulunuyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi güne rekor seviyelerden başlarken, DAX 40'ta savunma sanayi ve sağlık hisseleri öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

-AB'den dikkati çeken Venezuela hamlesi

Diplomatik tarafta ise yoğun haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor. Avrupa Birliği (AB), ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu askeri müdahale ile alıkoymasının ardından geçici devlet başkanlığı görevini üstlenen Delcy Rodriguez'i meşru lider olarak tanımadıklarını bildirdi.

Analistler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara duyarlı olan Avrupa ekonomisinin son dönemde petrol fiyatlarındaki düşüşten faydalanabileceğini belirterek, Venezuela'daki gelişmelerin yakından takip edildiğini kaydetti.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin haber akışı bölge gündeminde yer edinmeye devam ediyor.

Dün, İngiltere ve Fransa, barış halinde Ukrayna'ya asker göndermek için niyet beyanı imzaladı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransız ve İngiliz ordularının, Ukrayna'da bir ateşkes sonrasında bu ülkede görev yapabileceğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

