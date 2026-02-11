Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Devam Ediyor

Avrupa borsaları ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde İngiltere hariç negatif bir seyir izlerken, bölgede açıklanmaya devam eden şirket bilançoları yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 düşüşle 619,2 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 10.377 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 24.875 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1 azalışla 46.353 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 18.104 puandan, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,5 değer kaybederek 8.287 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de tüketici harcamalarının zayıfladığına işaret eden verilerin ekonomide yavaşlama riskini gündeme getirmesiyle risk algısı bir miktar artarken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) politikalarında önemle takip ettiği avro/dolar paritesi 1,20 seviyelerine yakın seyrediyor.

Analistler, Fed'e ilişkin artan gevşeme beklentilerinin parite üzerinde yukarı yönlü etki oluşturduğunu belirterek, bu durumun ECB tarafınca politika adımları açısından da dikkatle izlendiğini ifade etti.

Bölgede açıklanan şirket bilançoları da yakından takip ediliyor.

Almanya merkezli denizaltı üreticisi Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), sipariş birikiminin 22 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, jeopolitik gerilimlerin arttığı dönemde savaş gemilerine yönelik talepteki artışa işaret edilerek, 2026 satış beklentisinin yukarı yönlü revize edildiği belirtildi.

Analistler, TKMS'nin, Ukrayna'daki savaşın yanı sıra ABD'nin Avrupa'nın askeri kapasitesini artırması yönündeki çağrılarının tetiklediği savunma hisselerine yatırımcı ilgisinden faydalanan şirketler arasında yer aldığını belirtti.

Öte yandan Almanya'nın Commerzbank'ı, İtalya'nın UniCredit tarafından olası bir devralma girişimine karşı adımlarını sürdürürken, 2026 yılı net karının başlangıçta belirlenen 3,2 milyar avroluk hedefi aşmasının muhtemel olduğunu açıkladı.

Banka, bu beklentiyi net faiz gelirine ilişkin daha iyimser görünüme dayandırırken, net faiz gelirinin 8,4 milyar avrodan yaklaşık 8,5 milyar avroya yükseldiği aktarıldı.

Alman şirket Siemens Energy ise yapay zeka kaynaklı talebin etkisiyle doğal gaz türbinleri ve şebeke ekipmanlarına yönelik siparişlerin arttığını, rüzgar enerjisi birimindeki (Siemens Gamesa) zararın azalmasıyla mali yılın ilk üç ayında net karın yaklaşık üç katına çıktığını duyurdu.

Açıklamada, yapay zeka uygulamalarına güç sağlayacak veri merkezlerinin küresel ölçekte yaygınlaşmasının, büyük gaz türbinleri ve şebeke teknolojilerine yönelik talebi desteklediği, Siemens Gamesa tarafında da performans iyileşmesinin sürdüğü ifade edildi.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin izleneceğini belirterek, ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.