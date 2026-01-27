Avrupa Borsalarında Yükseliş - Son Dakika
Ekonomi

Avrupa Borsalarında Yükseliş

27.01.2026 21:21
Hindistan ile imzalanan ticaret anlaşması sonrası Avrupa borsaları, Almanya hariç yükseldi.

Avrupa borsaları, jeopolitik gerginliklerin azalması ve Hindistan ile imzalanan ticaret anlaşmasının ardından haftanın ikinci işlem gününü Almanya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,58 artışla 613,11 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 değer kazanarak 10.207,8 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 artarak 8.152,82 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,09 yükselerek 45.440,44 puana ulaştı. Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,15 düşüşle 24.894,44 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.50 itibarıyla yüzde 0,82 artarak 1,198 seviyelerinden işlem gördü.

AB ve Hindistan'dan "tarihi" serbest ticaret anlaşması

Hindistan ve Avrupa Birliği (AB), "tüm anlaşmaların anası" olarak nitelendirilen dönüm noktası niteliğinde bir serbest ticaret anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Küresel gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 25'ini ve küresel ticaretin yaklaşık üçte birini temsil eden anlaşmanın, ABD'nin küresel ticaret alanında attığı gümrük tarifesi adımlarına karşı tarafların direncini artırması öngörülüyor.

Söz konusu anlaşmayla sanayi ve tüketim mallarında karşılıklı gümrük vergilerinin düşürülmesi, bazı tarım ürünlerinin ise kapsam dışında tutulması bekleniyor. Ayrıca anlaşmayla birlikte AB menşeli otomotiv sektörünün daha geniş bir pazar hacmine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
