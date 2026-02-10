Avrupa'da Savunma Yatırımları 8,7 Milyar Doları Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Avrupa'da Savunma Yatırımları 8,7 Milyar Doları Buldu

10.02.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'te Avrupa'daki savunma girişimlerine yapılan yatırımlar %55 artışla 8,7 milyar dolara ulaştı.

Avrupa'da savunma, güvenlik ve dayanıklılık alanında faaliyet gösteren girişimlere yapılan yatırımlar 2025 yılında rekor seviyeye ulaşarak toplam 8,7 milyar dolara çıktı.

Girişim ekosistemi verileri sağlayan araştırma kuruluşu Dealroom ile NATO tarafından kurulan ve merkezi Amsterdam'da bulunan teknoloji yatırım fonu NATO Innovation Fund'ın yayımladığı rapora göre, Avrupa'da bu alanda çalışan girişimler, 2025 yılında toplam 8,7 milyar dolar yatırım aldı. Bu miktar, bir önceki yıla göre yüzde 55 artış anlamına geliyor.

Yatırımlardaki artışta özellikle büyük yatırım anlaşmaları etkili oldu. Bu tür yatırımların toplamı 4,7 milyar dolara ulaşarak, bir önceki yıla göre önemli ölçüde yükseldi.

İngiltere, 2025 yılında en fazla yatırım çeken ülke olurken, Almanya ikinci sırada yer aldı ve son yıllarda sektördeki büyümesini sürdürdü.

Almanya ve Hollanda'da, girişim sermayesi yatırımlarının önemli kısmı savunma ve güvenlik alanındaki şirketlere yöneldi.

Orta ve Doğu Avrupa, yatırım sayısındaki artışla en hızlı büyüyen bölge oldu.

Şehirler arasında Münih, savunma ve güvenlik teknolojileri alanında Avrupa'nın en fazla yatırım çeken merkezi olmayı sürdürürken, Sofya ve Oslo da yatırım artışıyla öne çıkan şehirler arasında yer aldı.

Son yıllarda Avrupa'da değişen güvenlik ortamı ve artan savunma harcamaları, savunma teknolojileri alanındaki yatırımları hızlandırdı.

NATO müttefikleri 2025 yılında Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nde savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve inovasyonun desteklenmesine yönelik işbirliğini artırma kararı almıştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'da Savunma Yatırımları 8,7 Milyar Doları Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoyoldaki eğlence çok pahalıya mal oldu Otoyoldaki eğlence çok pahalıya mal oldu
İlkokulda yangın çıktı öğrenciler tahliye edildi İlkokulda yangın çıktı; öğrenciler tahliye edildi
Sakarya’da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti Sakarya'da silahını temizlerken kazara kendisini vuran polis hastanede hayatını kaybetti
Galatasaray’ın Kenan Yıldız’ı durdurma planı hazır Galatasaray'ın Kenan Yıldız'ı durdurma planı hazır
Bu akşam sahadalar mı Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi Bu akşam sahadalar mı? Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor

13:46
Alex, Fenerbahçe’nin paylaşımına yorum yaptı Taraftarlar beğeni yağdırdı
Alex, Fenerbahçe'nin paylaşımına yorum yaptı! Taraftarlar beğeni yağdırdı
13:44
Fenerbahçe’ye Amrabat şoku
Fenerbahçe'ye Amrabat şoku
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
13:08
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
12:32
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar
11:59
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 13:58:04. #7.11#
SON DAKİKA: Avrupa'da Savunma Yatırımları 8,7 Milyar Doları Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.