Kuraklık Almanya'daki nehirlerde "açlık kayalarını" ortaya çıkardı - Son Dakika
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Kuraklık Almanya'daki nehirlerde "açlık kayalarını" ortaya çıkardı

17.08.2022 11:04
Kuraklık Almanya'daki nehirlerde "açlık kayalarını" ortaya çıkardı

Avrupa'da yaşanan kuraklık, Almanya'daki nehirlerde yıllar önce kuraklığı ve açlığı hatırlatmak için insanların oyarak üzerine yazılar yazdığı "açlık kayalarının" yeniden ortaya çıkmasına sebep oldu.

Avrupa'da yaşanan kuraklık, Almanya'daki nehirlerde yıllar önce kuraklığı ve açlığı hatırlatmak için insanların oyarak üzerine yazılar yazdığı "açlık kayalarının" yeniden ortaya çıkmasına sebep oldu.

Almanya'da uzun süredir yağmurun yağmaması ve aşırı sıcaklar nehirlerdeki su seviyesinin düşmesine sebep oldu.

Spiegel dergisinin haberinde, ülkedeki nehirlerinde su seviyesinin düşük olması nedeniyle normalde suyun altında bulunan asırlık "açlık kayalarının" ortaya çıkmaya başladığı belirtildi.

Sadece su seviyesi çok düştüğünde görülen "açlık kayalarının" üzerlerine kuraklık döneminin yaşandığı yılların rakamlarının oyulmuş olduğu, bazılarında da su kıtlığına karşı uyarılar yer aldığı aktarıldı.

Bilinen en eski "açlık kayasının" üzerindeki tarihin 1417 olduğu, bazı taşların da Ortaçağ'da veya 19. yüzyılda oyulduğu belirtilen haberde, Çekya'nın Decin kentinde Elbe Nehri'nde rastlanan ve sosyal medyada viral olan kayanın üzerinde "Wenn du mich seehst, dann weine" (Beni görürsen ağla) yazdığı belirtildi.

Kölner Stadt Anzeiger gazetesindeki haberde, Leverkusen şehri yakınlarında Ren Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesiyle 1959 ve 2003 tarihlerinin yazılı olduğu açlık kayalarının görüldüğü kaydedildi.

General Anzeiger gazetesinin 5 Ağustos'ta yayımladığı haberde de Remagen'in Kripp ilçesi yakınlarından geçen Ren Nehri'nde de bir "açlık kayası"nın tespit ediği belirtildi.

Bürstedter gazetesi, Worms yakınlarında ortaya çıkan açlık kayasının üzerinde Ano 1857 (Yıl 1857), 1959 ve 1963 yazılarının bulunduğunu aktardı.

Bu yaz aşırı sıcaklar ve orman yangınlarıyla mücadele eden Avrupa'da kuralık da yaşanıyor.

Almanya'da özellikle önemli ticari su yollarından olan Ren Nehri'nde su seviyesi ciddi oranda düşerken ülke nehirlerinde ağır nakliye taşımacılığının durmasının an meselesi olduğu ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Ren Nehri, Almanya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuraklık Almanya'daki nehirlerde 'açlık kayalarını' ortaya çıkardı - Son Dakika

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