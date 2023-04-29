Yıllarca gurbette yaşayan Ezidiler, Batman'daki köylerine dönmeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yıllarca gurbette yaşayan Ezidiler, Batman'daki köylerine dönmeye başladı

29.04.2023 20:47

Avrupa'da yaşayan gurbetçi Ezidi aileler, 35 yıl aradan sonra Batman'ın Beşiri ilçesindeki köylerine dönmeye başladı. Ezidi ailelerinden Fehmi Kezer, "Avrupa'da emekli olanlar, hayatlarının son yıllarını geçirmek için köylerine dönmek istiyorlar. Son dönemlerde Beşiri'nin birçok köyünde gurbetçiler ev yapmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Avrupa'ya göç eden Ezidi aileler, 35 yıl aradan sonra memleketleri Beşiri ilçesindeki köylerine dönmeye karar verdi. 150 aileden 5'i, Yolkonak Köyü'ne dönüp yaptırdıkları evlerde yaşamaya başladı.

Yıllarca gurbette yaşayan Ezidiler, Batman'daki köylerine dönmeye başladı

"GURBETÇİLER KÖYLERDE EV YAPMAYA BAŞLADI"

Diğer ailelerin de kademeli olarak köylerine döneceğini ifade eden Ezidi ailelerinden Fehmi Kezer, "Avrupa'da emekli olanlar, hayatlarının son yıllarını geçirmek için köylerine dönmek istiyorlar. Son dönemlerde Beşiri'nin birçok köyünde gurbetçiler ev yapmaya başladı. Modern yapılar köylerde yükselince bazı köylüler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 'Nasıl bu kadar güzel konut yaptınız?' diyorlar. Eski köyün olduğuna inanmıyorlar" diye konuştu.

Yıllarca gurbette yaşayan Ezidiler, Batman'daki köylerine dönmeye başladı

"GENÇLERİMİZİN GELMELERİ İYİ OLUYOR"

İhsan Kezer ise Almanya'daki çocuklarını da kendileriyle getirdiğini belirterek, "Gurbetteki gençlerimizin gelmeleri iyi oluyor. Bu dönüşler, Batman ekonomisine de canlılık kazandırıyor" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Amacı manzarayı izlemekti ama uçurumdan düştü ve yaralandı Amacı manzarayı izlemekti ama uçurumdan düştü ve yaralandı

Yolkonak, Beşiri, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıllarca gurbette yaşayan Ezidiler, Batman'daki köylerine dönmeye başladı - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Kılıçdaroğlu'ndan "14 Mayıs siyasi darbe girişimidir" diyen Bakan Soylu'ya yanıt: Asıl darbeyi siz yapıyorsunuz
14:43 Giresunspor maçına yetişecek mi? Fenerbahçe'nin yıldızından kahreden haber
14:13 Galatasaray, şampiyonluk yolunda moral bulmak için taraftara açık antrenman gerçekleştirecek
14:03 Harekete geçtiler! Galatasaray'dan taraftarı önünde idman kararı
13:37 Lübnan'da Suriyeli mülteci sorunu patlak verdi! Beyrut yönetimi mültecileri ülkelerine gönderirken Suriyeliler isyan çıkardı, ordu güçlükle bastırdı
13:33 Galatasaray kaptanı Fernando Muslera'nın dolandırıcılara kaptırdığı para miktarı 750 bin dolar olduğu öne sürüldü
13:31 Lise son sınıf öğrencilerinde devam zorunluluğu kalktı
13:30 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı ortağı Fatih Erbakan'dan 3 bakanlıkla ilgili olay yaratacak yorum: Dış güçler vesayeti altında
13:26 Zorlu bir çocukluk geçirdiğini itiraf eden Melek Mosso: 10 yaşında kadın oldum, anne oldum
13:05 Cumhur İttifakı ortağı Erbakan'dan 3 bakanlıkla ilgili olay yaratacak yorum: Dış güçlerin vesayeti altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2023 15:13:15. #1.11#
SON DAKİKA: Yıllarca gurbette yaşayan Ezidiler, Batman'daki köylerine dönmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement