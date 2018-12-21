Son Dakika Haberleri: Avrupa'dan Yemen'e İnsani Yardım Kampanyası

Avrupa'dan Yemen'e İnsani Yardım Kampanyası

5 saat önce

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ile Türk Kızılayı iş birliğiyle, Yemen'e insani yardım kampanyası başlatıldı.

Avrupa'dan Yemen'e İnsani Yardım Kampanyası, System.String[]
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ile Türk Kızılayı iş birliğiyle, Yemen'e insani yardım kampanyası başlatıldı.

Almanya'nın Köln kentindeki UID Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan UID Genel Başkanı Bülent Bilgi, özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan herkesi Yemen halkına destek olmaya çağırdı.

Yemen'de nu¨fusun yu¨zde 60'ına tekabül eden, 22 milyon insanın acil yardım beklediğine işaret eden Bilgi, "11 milyon 300 bin Yemenli c¸ocuk ac¸lık, susuzluk, hastalık ve tıbbi malzeme eksikligˆi nedeni ile o¨lu¨mle kars¸ı kars¸ıya ve maalesef Yemen'de her 10 dakikada bir c¸ocuk hayatını kaybediyor." dedi.

2015 yılından bu yana devam eden c¸atıs¸malarda binlerce kis¸inin yas¸amını yitirdiğini, on binlerce kis¸inin ise yaralandığını hatırlatan Bilgi, "C¸atıs¸malardan dolayı milyonlarca insan yerlerinden edildi. Gıda, tıbbi malzeme ve akaryakıtın c¸ogˆunu dıs¸arıdan ithal eden Yemen, bu¨yu¨k bir kriz yas¸ıyor. Yemen'de insanlık katlediliyor. Bizler Yemen'de insanlıgˆın yok olmasına izin vermemeliyiz. Yemen'de yas¸anan insanlık dramına kayıtsız kalmamalıyız." ifadelerini kullandı.

UID Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Aşut ise herkesi c¸ocuk, kadın, genc¸, yas¸lı, her yas¸tan yu¨zbinlerce Yemenli Mu¨slu¨man'ın yarasına merhem olmak ic¸in bu kampanyaya katılmaya davet etti.

Aşut, "Gelin, yine hep birlikte, bu sefer elimizi Yemen'e uzatalım. Yemenli kardes¸lerimizin yaralarını birlikte saralım. 'Hayırda ikram vakti, hayırda Yemen vakti' diyerek bagˆıs¸larımızı yapalım." diye konuştu.

Yardımda bulunmak isteyenlerin, Ziraat Bank International AG Frankfurt şubesi, DE26 5122 0700 1080 0000 01 numaralı IBAN hesabını kullanabilecekleri bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 12:21 Kaynak: AA

Türk Kızılayı, Avrupa, Yemen, Güncel
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