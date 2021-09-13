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Avrupa Hareketlilik Haftası başlıyor! - Son Dakika

Avrupa Hareketlilik Haftası başlıyor!

13.09.2021 15:04
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Avrupa Hareketlilik Haftası 16-22 Eylül tarihleri arasında Lüleburgaz'da birbirinden güzel aktivitelerle kutlanacak.

Tenis turnuvasından halk koşusuna, bisiklet turundan Street Ball turnuvasına kadar çok sayıda aktivitenin yer alacağı Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sağlıklı yaşam hareketin önemine dikkat çekilecek. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması ise "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olarak belirlendi.

2002 yılından bu yana her geçen yıl daha yüksek katılımla kutlanan, karbon emisyonunu en aza indirmeyi hedefleyerek hareketli ve sağlıklı yaşam vurgusunun yapıldığı Avrupa Hareketlilik Haftası başlıyor. 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek haftada Lüleburgaz'da birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Hafta Cahit Berkay'la başlıyor

Oldukça hareketli etkinliklere imza atılacak haftanın ilk günü Cahit Berkay ve Film Müzikleri Orkestrası Konseri ile başlayacak. Kongre Meydanı'nda saat 20.30'da gerçekleştirilecek ve ücretsiz olacak konserde Cahit Berkay ve Film Müzikleri Orkestrası unutulmaz film müziklerini seslendirecek.

Uzmanlardan sağlıklı yaşam tüyoları

Her gün ayrı bir etkinliğin olacağı Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 16, 17, 18, 19 Eylül tarihlerinde alanında uzman kişilerce "Sağlıklı Yaşamda Hareketin Önemi" konulu seminerler verilecek. Lüleburgaz Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından söz konusu tarihlerde saat 10.00'da yayınlanacak seminerleri birbirinden değerli uzmanlar gerçekleştirecek.

İlk iki gün bisiklet bakımı

Tüm bunlarla birlikte hareketli yaşamda büyük bir öneme sahip olan bisiklet için de etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinliklerin ilk iki gününde saat 14.00 ile 18.00 arasında Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi'nde bisiklet temel bakım eğitimi gerçekleştirilecek.

Sporla iç içe yaşam!

Lüleburgazlıların çok sevdiği etkinliklerden biri olan "Sporla İç İçe Yaşam" etkinliği de Avrupa Hareketlilik Haftası'nda büyük bir katılımla düzenlenecek. Sevilen antrenör Fatma Menekşeoğlu'nun eğitmenliğinde yüzlerce Lüleburgazlı 17 Eylül Cuma ile 22 Eylül Çarşamba günü saat 20.00 ile 21.00 arasında LYFA'da step/aerobik yaparak zinde kalacak.

Bilgeç yaya haklarını anlatacak

Etkinlikler bunlarla da sınırlı kalmayacak. Lüleburgazlı çocukların sevilen maskotu Bilgeç de Lüleburgaz Belediyesi sosyal medya hesaplarından çocuklarla buluşacak. Bilgeç, 17 Eylül Cuma günü saat 14.00'de çocuklara yönelik gerçekleştireceği video gösteriminde yaya haklarını anlattığı bilgilendirici bir içerik sunacak.

Hem spor hem yarış heyecanı bir arada!

Tüm bunların yanı sıra 18 Eylül Cumartesi ve 19 Eylül Pazar günü Kongre Meydanı'nda saat 12.00 ile 20.00 arasında Slot Car etkinliği düzenlenecek. Maket otomobilleri yarıştırılacağı yarışta vatandaşlar hem hareket etmiş olacak hem de eğlencenin keyfine varacak.

Halk koşusu ve Street Ball heyecanı!

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda etkinlikler bununla da sınırlı kalmayacak. 18 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da Akım Koleji açık alan basketbol sahasında Street Ball heyecanı başlayacak. Sokak basketbolu tutkunlarının bu etkinliğe katılması için Kültür İşleri Müdürlüğü'ne başvurması yeterli olacak. Bununla birlikte 19 Eylül Pazar Günü "Lüleburgaz Harekete Geçiyor" sloganıyla halk koşusu düzenlenecek. Katılım sınırlamasının olmadığı koşu Pazar günü saat 08.00'de Yeni Tören Alanı'ndan başlayacak.

Lüleburgaz, Bisiklet, Eylül, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Avrupa Hareketlilik Haftası başlıyor! - Son Dakika


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