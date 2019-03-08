Avrupa Ligi'nde Arsenal Turu Zora Soktu
1 saat önce
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçları bu akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, Mesut Özil'den de formasını giydiği Arsenal, Fransa deplasmanında Rennes'e 3-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa
Ligi Son 16 Turu ilk maçları bu akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, Mesut Özil
'den de formasını giydiği Arsenal
, Fransa
deplasmanında Rennes
'e 3-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçları bu akşam 8 karşılaşmayla tamamlandı. Gecenin sürpriz sonucuna Arsenal imza attı. Fransa deplasmanında Rennes karşısında 1-0 öne geçen İngiliz ekibi, mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Türk oyuncu Mesut Özil'in de 70 dakika sahada kaldığı maçta Arsenal aldığı bu farklı yenilgiyle tur şansını zora soktu.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 14 Mart
Perşembe günü yapılacak rövanş maçları sonunda belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
Rennes: 3 - Arsenal: 1 Zenit
: 1 - Villarreal
: 3 Sevilla
: 2 - Slavia Prag
: 2 Dinamo Zagreb
: 1 - Benfica
: 0
E. Frankfurt
: 0 - Inter: 0 Chelsea
: 3 - Dinamo Kiev
: 0 Valencia
: 2 - Krasnodar
: 1 Napoli
: 3 - Salzburg
: 0 - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:20 Kaynak: İHA
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