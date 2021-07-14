Avrupa Merkez Bankası süreci resmen başlattı! Dijital euro uygulaması çok yakında hayata geçirilecek - Son Dakika

Akbank'ın ardından bir bankada daha sistem çöktü! Mobil şube ve ATM'ler hizmet dışı kaldı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), projede şu ana kadar yürütülen çalışmaların kişisel bilgilerin gizliğinin nasıl korunabileceğine dair izlenmesi gereken yöntemleri ortaya koyduğu, olası dijital euronun oluşturulmasında gereken enerji tüketiminin Bitcoin ve diğer kripto varlıklara kıyasla daha düşük seviyede olmasının beklendiğine de dikkat çekti.

ECB'den yapılan açıklamada, araştırma kapsamında kullanıcıların tercihlerine dayalı bir tasarımın hedeflendiği belirtilirken, "Ön deneme aşamasında hiçbir teknik engel tanımlanmadı." ifadesine yer verildi.

"BU SÜRE İÇİNDE ÇOK FAZLA ANALİZ YAPTIK"

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, "Dijital euro hakkındaki raporumuzu yayınladığımızdan bu yana dokuz ay geçti. Bu süre içinde çok daha fazla analiz yaptık. Vatandaşlardan ve profesyonellerden katkılar aldık, cesaret verici sonuçlar veren bazı deneyler yaptık. Bütün bunlar bizi vites yükseltmeye ve dijital euro projesini başlatmaya karar vermemize neden oldu." yorumunda bulundu.

Lagarde, "Çalışmamız, dijital çağda vatandaşların ve firmaların en güvenli olan para biçimine; merkez bankası parasına erişmeye devam etmesini sağlamayı amaçlıyor." dedi.

"KURUMLARI DÜZENLİ OLARAK BİLGİLENDİRECEĞİZ"

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Avro Üst Düzey Çalışma Grubu Başkanı Fabio Panetta ise, "Avrupa Birliği Parlamentosu ve diğer Avrupalı karar vericilerle ilişki halinde olacağız, kurumları düzenli olarak bulgularımız hakkında bilgilendireceğiz." değerlendirmesini yaptı.