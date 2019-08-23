Son Dakika Haberleri: Avrupa'nın haritasını değiştiren 600 kilometrelik insan zinciri Baltık Yolu ne anlama geliyor?
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Avrupa'nın haritasını değiştiren 600 kilometrelik insan zinciri Baltık Yolu ne anlama geliyor?

1 saat önce

Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'dan 2 milyon kişi, 30 yıl önce bugün, 600 kilometrelik insan zinciri oluşturarak ülkelerinin bağımsızlığı yolunda önemli bir adım attı.

Avrupa'nın haritasını değiştiren 600 kilometrelik insan zinciri Baltık Yolu ne anlama geliyor?, System.String[]

Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'dan 2 milyon kişi, 30 yıl önce bugün, 600 kilometrelik insan zinciri oluşturarak ülkelerinin bağımsızlığı yolunda önemli bir adım attı.


Bu tarihi eylem Baltık ülkelerinin 1939'da Sovyetler Birliği'ne bağlandığı Molotov-Ribentroff Anlaşması'nın (Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı) 50. yıl dönümünde gerçekleştirildi.

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Litvanya, Letonya, Estonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:00 
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