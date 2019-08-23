Avrupa'nın haritasını değiştiren 600 kilometrelik insan zinciri Baltık Yolu ne anlama geliyor?

Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya ve Estonya'dan 2 milyon kişi, 30 yıl önce bugün, 600 kilometrelik insan zinciri oluşturarak ülkelerinin bağımsızlığı yolunda önemli bir adım attı.



Bu tarihi eylem Baltık ülkelerinin 1939'da Sovyetler Birliği'ne bağlandığı Molotov-Ribentroff Anlaşması'nın (Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı) 50. yıl dönümünde gerçekleştirildi.