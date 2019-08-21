Avrupa Şampiyonası öncesi son kamp İstanbul'da

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa
Şampiyonası öncesi son kampını İstanbul
'da gerçekleştirecek. Türkiye
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Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli basketbolcular yarın İstanbul'da kampa girecek. Beylikdüzü
Spor Salonu'nda çalışmalarını gerçekleştirecek millilerin kampı 27 Ağustos Salı günü sona erecek.
Milli takımın kadrosunda bulunan sporcular şunlar:
Cem Gezinci, Özgür Gürbulak
, Ahmet Efetürk, İsmail Ar, Selim
Sayak, Uğur Toprak, Deniz Acar
, Rıdvan Aksoy, Fikri Gündoğdu
, İbrahim Yavuz
, Volkan Gülem, Gökhan Coşkun.
2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na direkt kota verecek Tekerlekli Sandalye Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, 28 Ağustos-9 Eylül
tarihlerinde Polonya
'nın Walbrzych kentinde düzenlenecek.