Avrupa şampiyonu milli güreşçi Aktürk'ten Belediye Başkanı Yılmaz'a ziyaret - Son Dakika
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Avrupa şampiyonu milli güreşçi Aktürk'ten Belediye Başkanı Yılmaz'a ziyaret

11.08.2022 15:51
Avrupa şampiyonu milli güreşçi Aktürk'ten Belediye Başkanı Yılmaz'a ziyaret

Avrupa şampiyonu milli sporcu Feyzullah Aktürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret etti.

Avrupa şampiyonu milli sporcu Feyzullah Aktürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'ı ziyaret etti.

Aktürk, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Yılmaz'a dünya şampiyonası kampı hakkında bilgi verdi.

Hazırlıklarının devam ettiğini anlatan milli sporcu, şöyle konuştu:

"Dünya şampiyonası kampına giriyoruz ve kamp sonunda 10-15 Eylül tarihlerinde Sırbistan'da yapılacak olan dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. İnşallah en iyi şekilde ülkemizi temsil edip bayrağımızı göndere çektirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Her zaman hedefim zirvede olmak ve altın madalya almak. Sırbistan'da İstiklal Marşımızı okutmak istiyoruz."

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise Aktürk'ten yeni bir altın madalya beklediklerini ifade ederek, Sırbistan'daki şampiyonada başarı dileğinde bulundu.

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Kaynak: AA

Eyüp Yılmaz, Sırbistan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa şampiyonu milli güreşçi Aktürk'ten Belediye Başkanı Yılmaz'a ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa şampiyonu milli güreşçi Aktürk'ten Belediye Başkanı Yılmaz'a ziyaret - Son Dakika
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