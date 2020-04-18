Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış birçok Avrupa ülkesinde devam ederken, artışların azaldığı bazı ülkeler ise tedbirleri kademeli olarak kaldırmayı sürdürdü.

Avusturya'da Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerin sınırlandırıldığı hastaneler yeniden tam kapasite çalışmaya başlayacak.

Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Evelyn Kölldorfer, salgın nedeniyle ertelenen 2 bine yakın ameliyatın, gelecek haftadan itibaren yapılmaya başlanacağını açıkladı.

Kölldorfer, hastanelerde, kronik ve akut rahatsızlıkların tedavisine de başlanacağını duyurdu.

Avusturya'nın Tirol ve Steiermark eyaletlerindeki 3 yaşlı bakımevi hakkında, virüsün yayılmasını önlemek için gerekli önlemleri almadıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Tirol Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, söz konusu bakımevlerinden birinde görevli bir kişide Kovid-19 tespit edilmesine rağmen bu kişinin çalışmayı sürdürdüğü yönünde çok ciddi iddialar bulunduğu ortaya konuldu.

Ayrıca Steiermark eyaletinde de 2 yaşlı bakımevi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu işletmelerin salgının yayılmasında ciddi ihmalleri bulunduğu ve bu nedenle 6 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının 14 bin 629'a, yaşamını kaybedenlerin sayısının ise 443'e çıktığını açıkladı.

Polonya'da seçim tartışmaları

Polonya'da 10 Mayıs'ta salgın nedeniyle mektup yoluyla yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimlerinin akibeti tartışılıyor.

Muhalefet seçimlerin ertelenmesini savunurken iktidar mektup yoluyla yapılmasında ısrar ediyor.

Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, Kovid-19 nedeniyle seçimlerin 2 yıl boyunca klasik yöntemlerle yapılamayacağının altını çizerek, mektup yoluyla oy kullanmanın en doğru seçenek olduğunu savundu.

Bu arada, ülkedeki vaka sayısı 8 bin 379'a, can kaybı ise 332'ye ulaştı.

Sırbistan'a AB'den tıbbi malzeme yardımı

Avrupa Birliği'nden (AB) Sırbistan'a gönderilen tıbbi malzeme yardımı, bu sabah ülkeye ulaştı. Yardımlar kapsamında Sırbistan'a 800 bin maske ve 300 temassız ateş ölçer ile bazı tıbbi malzemeler gönderildi.

Dışişleri Bakanı İvica Dacic, bugüne kadar toplam 10 bin Sırbistan vatandaşının ülkeye getirildiğine değinerek, yurt dışındaki havalimanlarında mahsur kalmış tek bir vatandaşlarının olmadığını söyledi.

Almanya'da 37 bin asker hazır bekletiliyor

Almanya'da Kovid-19 salgınında eyaletleri ve yerel yönetimleri desteklemek amacıyla 37 binden fazla askerin hazır bekletildiği belirtildi.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberinde, hazır bekletilen askerlerin 17 bininin sağlık hizmetlerinde görev yaptığı bildirildi.

Haberde ayrıca, ülkedeki 5 askeri hastanede Kovid-19 hastaları için 820 yatak ayrıldığı ve yoğun bakımda ayrılan yatak sayısının ise 159 olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Hessen eyaletinde salgın nedeniyle tatil edilen okullarda "sınıfta kalma" uygulaması kaldırıldı.

Eyaletin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, öğrencilerin performanslarının bu eğitim ve öğretim yılında sınırlı ölçüde değerlendirilebildiğinden hiçbir öğrencinin sınıfta kalmayacağı duyuruldu.

Salgın öncesinde sınıf tekrarı ihtimali bulunan öğrencilerin durumuna, aileleriyle yapılcak görüşmeler neticesinde karar verileceği vurgulandı.

"Worldometer" internet sitesine göre, bazı diğer Avrupa ülkelerindeki vaka/can kaybı sayıları şöyle:

"İsviçre 27 bin 404/1344, Portekiz 19 bin 685/687, İsveç 13 bin 822/1511, Romanya 8 bin 418/417, Danimarka 7 bin 242/346, Norveç 6 bin 992/163, Çekya 6 bin 553/176, Sırbistan 5 bin 994/117, Finlandiya 3 bin 681/90, Macaristan 1834/172, Hırvatistan 1832/39, Slovenya 1317/70, Bosna Hersek 1268/47, Kuzey Makedonya 1170/49."