Avrupa ülkelerinden kamu çalışanlarına WhatsApp yasağı

Avrupa’da hükümetler, kamu çalışanlarının kullandığı mesajlaşma uygulamalarına yönelik yeni adımlar atıyor. Politico’nun haberine göre Fransa, Almanya, Polonya, Hollanda, Lüksemburg ve Belçika başta olmak üzere birçok ülke, ABD merkezli WhatsApp ve Signal uygulamalarının kullanımını sınırlandırma kararı aldı.

YERLİ VE DEVLET KONTROLLÜ UYGULAMALAR GÜNDEMDE

Haberde, söz konusu ülkelerin “üzerinde kontrol sahibi olmadıkları” mesajlaşma uygulamalarını terk etmeyi hedeflediği ve bu doğrultuda yerel alternatifler geliştirmek için harekete geçtiği belirtildi. Kamu çalışanlarının iletişiminde devlet kontrolünde, kapalı devre sistemlerin kullanılmasının planlandığı ifade edildi.

GÜVENLİK VE VERİ EGEMENLİĞİ GEREKÇESİ

Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği kurumlarının bu adımı, veri güvenliği ve egemenliği gerekçesiyle attığı kaydedildi. Yetkililer, hassas bilgilerin korunması amacıyla dış kaynaklı uygulamalara bağımlılığın azaltılmasını hedefliyor.

SINIRLAMALAR GENİŞLİYOR

Habere göre, kamu kurumlarında WhatsApp ve Signal gibi uygulamaların kullanımına yönelik kısıtlamalar giderek yaygınlaşırken, yeni sistemlerin devreye alınması için çalışmalar hız kazandı.