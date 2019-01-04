Son Dakika Haberleri: Avrupa Üniversiteler Arası Arapça Münazara Şampiyonası

Avrupa Üniversiteler Arası Arapça Münazara Şampiyonası

1 saat önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Katar Münazara Merkezi tarafından düzenlenen Avrupa Üniversiteler Arası Arapça Münazara Şampiyonası başladı.

Avrupa Üniversiteler Arası Arapça Münazara Şampiyonası, System.String[]
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Katar Münazara Merkezi tarafından düzenlenen Avrupa Üniversiteler Arası Arapça Münazara Şampiyonası başladı.


Türkiye'den Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi başta olmak üzere Avrupa'nın 18 ülkesinden 22 üniversitenin katıldığı yarışma, iki gün sürecek.


Şampiyonaya 25 yaş altı 86 lisans öğrencisi katılırken, öğrenciler, çeşitli konu başlıkları altında Arapça tartışmalar yapacak.

Katar Münazara Merkezi tarafından 2011'den itibaren düzenlenen üniversiteler arası Arapça münazara yarışmaları, ilk defa Avrupa'daki üniversitelere yönelik olarak gerçekleştiriliyor.

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Hamdi Arslan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, fakültelerinde eğitim dilinin Arapça olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin bu tür programlar vesilesiyle Arapça bilgilerini uluslararası arenada sınama şansı bulduklarını ifade etti.

Arslan, Türkiye'de Arapça eğitim almış öğrencilerin münazara yarışmasına katılarak öz güvenlerini artırmalarının yanı sıra, Avrupa'nın birçok üniversitesinden gelen ve Arapça konuşan öğrencilerle tanışma imkanı bulduklarını söyledi.

Yarışmaya Türkiye'den Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Yalova Üniversitesinin ilk defa katıldığını belirten Arslan, "Avrupa çapında yapılan bu yarışmada ülkemizi ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Arslan, münazaralarda dini konulardan ziyade güncel ve uluslararası konuların ele alındığını kaydederek, Polonya, Çekya, Avusturya gibi ülkelerde Arapça eğitim almış ancak farklı dinlere mensup öğrencilerin katılımıyla Arapça diline olan ilginin artırılmasının hedeflendiğini anlattı.

Katar'ın başkenti Doha'da mart ayında düzenlenecek 5. Uluslararası Üniversiteler Arası Münazara Yarışması'na dünya genelinden çok sayıda üniversitenin katılacağını dile getiren Arslan, Viyana'daki yarışmanın hazırlık niteliğinde olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:00 Kaynak: AA

Katar, Avrupa, Kültür Sanat
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