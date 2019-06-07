Son Dakika Haberleri: Avrupalı Türkleri böyle tarif etti: Ne ellerinden tutan oldu onların, ne de dertlerini anlayan...
Son Dakika Güncel Haber

Avrupalı Türkleri böyle tarif etti: Ne ellerinden tutan oldu onların, ne de dertlerini anlayan...

1 saat önce

KÖLN'LÜ yazar Erol Göksu 'Dönüş Sancısı' ismini verdiği üçlemesinin birinci bölümü olan 'Hasret' adlı kitabında, Avrupalı Türkleri şöyle tarif ediyor: Kendilerine açılan yeni bir ekmek kapısı uğruna doğdukları topraklardan hiç bilmediği, yabancısı olduğu yerlere geldiler.

Avrupalı Türkleri böyle tarif etti: Ne ellerinden tutan oldu onların, ne de dertlerini anlayan..., System.String[]
KÖLN'LÜ yazar Erol Göksu 'Dönüş Sancısı' ismini verdiği üçlemesinin birinci bölümü olan 'Hasret' adlı kitabında, Avrupalı Türkleri şöyle tarif ediyor: Kendilerine açılan yeni bir ekmek kapısı uğruna doğdukları topraklardan hiç bilmediği, yabancısı olduğu yerlere geldiler. Sevdiklerini arkada bırakıp gurbetin hasret kokulu çile yumağına sarıldılar. Ne ellerinden tutan oldu onların, ne de dertlerini anlayan..." Göksu, üçlemenin ilk bölümü 'Hasret'te Avrupalı Türklerin 1990'lı yıllarını, ikinci bölümü 'Değişim'de 2000'li yılları ve son bölüm olan 'Bitiş'te ise günümüzü anlatıyor

A. EROL GÖKSU KİMDİR?

Abdullah Erol Göksu Karaman'da doğdu. Çocukluğu ile ilk ve orta öğrenimini bu şehirde geçirdi. Almanya'ya çalışmaya gelen anne ve babası tarafından ülkeye getirildi. Türk gazetelerinde çalıştı. Leverkusen'de Kimya Teknik Okulu'nu bitirdi. Uzun yıllar kimya araştırma laboratuvarlarında çalıştı. Bilgisayara ilgisinden ileri yaşlarında bilişim okudu. Bankacılık bilişiminde ve bir Alman televizyonun medya bölümünde çalıştı. Romanları gazetelerde tefrika edildi, hikaye yarışmalarında birincilikler kazandı. Senaryosunu yazdığı, yönettiği ve başrolünde oynadığı fotoromana imza attı. Bestelenmiş bir çok şarkıları ve kitap çevirileri de bulunan Göksu bugüne kadar 11 kitap yazdı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:58 
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"8 ay oldu iş bulamıyorum" diyen vatandaşa, Esenler Belediye Başkanı tepki gösterdi FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı Son dakika! Kocaeli'deki yangınla ilgili fabrika sahibi gözaltına alındı Erdoğan'dan "Kıbrıs" tepkisi: Haklarımızı ilgisi olmayanlara yedirmeyiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 15:42:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupalı Türkleri böyle tarif etti: Ne ellerinden tutan oldu onların, ne de dertlerini anlayan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]