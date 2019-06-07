Avrupalı Türkleri böyle tarif etti: Ne ellerinden tutan oldu onların, ne de dertlerini anlayan...
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KÖLN'LÜ yazar Erol Göksu 'Dönüş Sancısı' ismini verdiği üçlemesinin birinci bölümü olan 'Hasret' adlı kitabında, Avrupalı Türkleri şöyle tarif ediyor: Kendilerine açılan yeni bir ekmek kapısı uğruna doğdukları topraklardan hiç bilmediği, yabancısı olduğu yerlere geldiler.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:58
KÖLN'LÜ yazar Erol Göksu
'Dönüş
Sancısı' ismini verdiği üçlemesinin birinci bölümü olan 'Hasret' adlı kitabında, Avrupalı Türkleri şöyle tarif ediyor: Kendilerine açılan yeni bir ekmek kapısı uğruna doğdukları topraklardan hiç bilmediği, yabancısı olduğu yerlere geldiler. Sevdiklerini arkada bırakıp gurbetin hasret kokulu çile yumağına sarıldılar. Ne ellerinden tutan oldu onların, ne de dertlerini anlayan..." Göksu, üçlemenin ilk bölümü 'Hasret'te Avrupalı Türklerin 1990'lı yıllarını, ikinci bölümü 'Değişim'de 2000'li yılları ve son bölüm olan 'Bitiş'te ise günümüzü anlatıyor
A. EROL GÖKSU KİMDİR? Abdullah Erol
Göksu Karaman
'da doğdu. Çocukluğu ile ilk ve orta öğrenimini bu şehirde geçirdi. Almanya
'ya çalışmaya gelen anne ve babası tarafından ülkeye getirildi. Türk gazetelerinde çalıştı. Leverkusen
'de Kimya Teknik Okulu'nu bitirdi. Uzun yıllar kimya araştırma laboratuvarlarında çalıştı. Bilgisayara ilgisinden ileri yaşlarında bilişim okudu. Bankacılık bilişiminde ve bir Alman televizyonun medya bölümünde çalıştı. Romanları gazetelerde tefrika edildi, hikaye yarışmalarında birincilikler kazandı. Senaryosunu yazdığı, yönettiği ve başrolünde oynadığı fotoromana imza attı. Bestelenmiş bir çok şarkıları ve kitap çevirileri de bulunan Göksu bugüne kadar 11 kitap yazdı.
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