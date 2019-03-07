Son Dakika Haberleri: Avukat Döven Anne ve Oğlu Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Avukat Döven Anne ve Oğlu Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

41 dakika önce

BURSA Adliyesi'nde görülen aile içi cinsel istismar davasının sonunda mağdur avukatı A.K.'yi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan sanığın annesi ve kardeşi, Bursa Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.

Avukat Döven Anne ve Oğlu Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı, System.String[]
BURSA  Adliyesi'nde görülen aile içi cinsel istismar davasının sonunda mağdur avukatı A.K.'yi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan sanığın annesi ve kardeşi,   Bursa Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen aile içi cinsel istismar davasının duruşmasına İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat A.K., mağdur müvekkiliyle katıldı. Duruşma bitiminde de beraberinde mağdur ve mağdurun annesi O.A.Ö. ile adliye önüne çıktı.  Ancak bu sırada mağdurun da halası olan sanığın annesi D.A.T. ve oğlu M.H.T., avukata saldırdı. Adliye Koruma Büro Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği olayda avukat  A.K. ile mağdurun annesi O.A.Ö. yaralandı. Yüzü ile başına darbe alan avukat A.K., tedavisinin ardından şikayetçi oldu.

Saldırgan anne ve oğlu gözaltına alınarak, Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Anne D.A.T. ve M.H.T., bugün adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartı getirilerek, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:25 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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