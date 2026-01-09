Avukat Polat İçin 81 İl'de Basın Açıklaması - Son Dakika
Avukat Polat İçin 81 İl'de Basın Açıklaması

09.01.2026 12:34
Türk Büro-Sen, görevi başında öldürülen Avukat Zekeriya Polat için 81 ilde basın toplantısı düzenledi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Türk Büro-Sen, görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Avukat Zekeriya Polat için 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenledi. Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Eyüp Selim Elmas, "Bu acı olay, bir gerçeği yeniden ve son derece acı bir biçimde gözler önüne sermiştir: Kamu görevlileri, görevlerini can korkusuyla değil, güven içinde, devlet güvencesi altında ve hukukun koruması altında yerine getirmek zorundadır." dedi.

Malatya Sosyal Güvenlik Kurumu binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını, Türk Büro-Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Eyüp Selim Elmas okudu.

Türk Büro-Sen olarak 81 ilde eş zamanlı düzenlenen basın açıklamalarıyla görevi başında hunharca katledilen görev şehidi Avukat Zekeriya Polat'ı rahmetle andıklarını, ailesinin ve mesai arkadaşlarının acısını en derinden paylaştıklarını kaydeden Elmas, şunları söyledi:

"Kamu görevlilerine yönelen şiddeti, tehdidi ve yıldırma girişimlerini bir kez daha en güçlü ifadelerle lanetliyoruz. Yalova Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yalnızca görevini layıkıyla yerine getirirken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden mesai arkadaşımız Avukat Zekeriya Polat'ın şahsında, kamu hizmeti sunan tüm çalışanlara yönelik artan tehdit ve saldırılar artık tahammül edilemez bir boyuta ulaşmıştır.

Bu acı olay, bir gerçeği yeniden ve son derece acı bir biçimde gözler önüne sermiştir: Kamu görevlileri, görevlerini can korkusuyla değil, güven içinde, devlet güvencesi altında ve hukukun koruması altında yerine getirmek zorundadır.

Devlet adına görev yapan bir memurun, görev esnasında yaşam hakkının korunmaması kabul edilemez. Kamu görevlerine yönelik saldırılar, ağırlaştırılmış cezalarla karşılık bulmalıdır. Kamu görevlerine karşı işlenen suçlar, katalog suç kapsamına alınmalıdır.

Kamu görevlerine yönelik şiddeti önlemeye dönük ivedi ve kapsamlı yasal düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesi için ilgili bakanlıkları, kurum yöneticilerini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni; kurum güvenliğini güçlendirmeye ve çalışanı koruyan idari yapıları hızla tesis etmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
